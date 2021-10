Oare este salteaua dvs. curată?

Curățenia casei este de importanță crucială. Cu ajutorul curățeniei se înlătură toți alergenii și poluanții, se reduc nivelurile de stres și de oboseală, se îmbunătățește calitatea de viață. Dar oare v-ați gândit și la saltelele din casa dvs. și la curățarea lor?

Poate că nici nu ați observat, dar în saltele se acumulează extrem de multă murdărie. Totodată, transpirația în timpul somnului, celulele de piele moartă care se lipesc de suprafețe, ajută la înmulțirea fungilor, bacteriilor și acarilor nocivi.

În cazul în care nu ați curățat până acum saltelele dvs., este posibil ca acolo să fie unul dintre cele mai murdare locuri din casa dvs. Salteaua este locul la care dormim. Însemnând că și ea contribuie la calitatea somnului și vieții noastre. O saltea murdară poate provoca iritații, alergii, poate perturba somnul.

Tocmai aceste sunt motivele pentru care curățarea saltelei este de importanță majoră. O saltea curată va însemna somn mai odihnitor, dar și îmbunătățirea calității aerului din locuința dvs.







Curățarea saltelei

Curățarea saltelei poate fi o sarcină anevoioasă, mai ales dacă trebuie s-o faceți singuri. Pentru a avea o saltea impecabil de curată, pentru înlăturarea bacteriilor, acarilor și mirosurilor neplăcute, vă sfătuim să vă adresați unei companii de curățenie profesională.

Acestea folosesc produse și preparate pentru uz profesional cu care efectuează curățenia în adâncime. Iată și pașii pe care trebuie să-i urmați pentru a vă bucura de o saltea atât de curată de parcă ar fi nouă:

Aspiratorul - primul pas spre o saltea impecabil de curată, este curățarea cu aspiratorul - astfel sunt îndepărtați toți acarii, celulele de piele moartă și murdăririle care se pot lipi de saltea. Pentru aspirare, companiile de curățenie profesională folosesc niște adaptoare speciale pentru tapițerie, pentru a împrospăta fiecare parte din saltea;

- primul pas spre o saltea impecabil de curată, este curățarea cu aspiratorul - astfel sunt îndepărtați toți acarii, celulele de piele moartă și murdăririle care se pot lipi de saltea. Pentru aspirare, companiile de curățenie profesională folosesc niște adaptoare speciale pentru tapițerie, pentru a împrospăta fiecare parte din saltea; Împrospătare cu preparate speciale - salteaua murdară are, cu siguranță, miros neplăcut din numeroase motive. Cu ajutorul produselor de curățenie profesională dvs. vă veți bucura de miros plăcut de curat și de prospețime;

- salteaua murdară are, cu siguranță, miros neplăcut din numeroase motive. Cu ajutorul produselor de curățenie profesională dvs. vă veți bucura de miros plăcut de curat și de prospețime; Îndepărtarea petelor - și saltelele se pătează. Al treilea pas de la curățenia profesională a saltelei, este tocmai îndepărtarea petelor;

- și saltelele se pătează. Al treilea pas de la curățenia profesională a saltelei, este tocmai îndepărtarea petelor; Curățarea chimică - aceasta este o curățare în profunzime și este și pasul final pentru ca dvs. să vă bucurați de o saltea impecabil de curată.







Care sunt avantajele unei saltele curate?

Există numeroase motive pentru care să vă curățați salteaua, chiar azi. Avantajele saltelelor curate sunt numeroase, dar haideți să ne uităm la cele mai importante.







Sporește calitatea aerului

O saltea murdară și neîntreținută este printre motivele principale pentru aerul murdar din încăpere. Având în vedere cantitatea de praf și de murdărie acumulate cu trecerea timpului pe și în saltea, nici nu putem fi suprinși de acest fapt.

Totodată salteaua murdară începe să emane mirosuri neplăcute, ceea ce are influență suplimentară. Curățarea saltelei arată rezultate imediate îmbunătățind calitatea aerului, astfel veți simți prospețime și curățenie, astfel vă veți bucura și de o calitate mai bună a somnului.







Reduce riscul de dezvoltare a alergiilor și iritațiilor cutanate

V-ați gândit oare cândva că o saltea murdară poate fi motivul pentru apariția diverselor feluri de alergii sau poate înrăutăți alergiile existente? În plus, deseori reacțiile cutanate sunt provocate tocmai de saltelele murdare.

Motivul pentru aceste stări sunt acarii de praf și fungii care se înmulțesc necontrolat în saltea. Tocmai de aceea nu trebuie să neglijați curățarea saltelei și trebuie s-o îngrijiți cât de bine puteți.







Prelungirea vieții saltelei dvs.

Mentenanța corectă și regulară a fiecărui obiect, piesă de mobilier sau aparat din casă contribuie la prelungirea vieții sale și la menținerea integrității acestuia. Același lucru este valabil și pentru salteaua dvs. Curățarea regulară a saltelei ajută la prelungirea vieții saltelei și astfel vă veți bucura de o saltea care arată de parcă a fi nouă. Astfel se reduce și gradul de uzură.

La final putem sublinia din nou că o saltea curată contribuie semnificativ la calitatea somnului și a aerului pe care-l respirați. Toate acestea au influență benefică și asupra stării dvs. generale de sănătate, protejându-vă împotriva apariției de alergii și boli.

După cum am mai spus și mai sus, pentru ca să vă bucurați de o saltea cu adevărat curată, este bine să vă adresați companiilor de curățenie profesională. Diferența va fi una imensă. În plus, vă recomandăm să curățați salteaua cel puțin de două ori pe an, pentru a preveni acumularea mirosurilor neplăcute, apariția bacteriilor și formarea petelor greu de îndepărtat.