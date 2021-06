(P) Supliment nutritiv impotriva naparlirii excesive la caini si pisici, SHED-X

Shed-X este un supliment 100% natural, cu actiune completa si garantata in scopul combaterii naparlirii excesive in maxim 3-6 saptamani. Este formulat stiintific de catre Doctori in Nutritia Animalelor pentru a respecta proportiile adecvate de acizi grasi Omega3- Omega6, pentru a suplimenta in cantitati optime vitaminele si mineralele necesare in organism, cu scopul de a trata si a mentine sanatatea optima a pielii si blanii cainilor si pisicilor. Shed-X este delicios, usor de administrat, iar efectul este garantat! Formula actioneaza de la interior spre exterior pentru a elimina atat naparlirea sezoniera, cat si cauzele naparlirii excesive de alte origini.

Naparlirea sezoniera vs naparlirea excesiva din alte cauze

Naparlirea este un proces natural prin care animalele elimina firele de par deteriorate sau imbatranite. Un animal de companie sanatos isi “schimba blana” in functie de sezon (primavara si toamna), iar acest proces se numeste naparlire sezoniera.

Insa atunci cand caderea parului este in exces, putem lua in calcul afectiuni care provoaca acest fenomen neplacut, atat pentru animal, cat si pentru stapan.

Cantitatea de blana care cade depinde de asemnea de rasa animalului: unele rase pierd mai mult par decat altele. De cele mai multe ori, stapanii “rezolva” aceasta naparlire prin periaj zilnic si folosirea de produse cosmetice de calitate.

Insa acestea sunt solutii rapide, de moment, care trateaza efectul, nu cauza problemei.

Daca se observa ca naparlirea este una in exces, ca pielea este afectata de iritatii sau rani, ca blana este fragila sau aspra, proprietarul trebuie sa consulte medicul veterinar pentru a determina cauza si a gasi impreuna cea mai eficienta solutie, chiar daca acest lucru inseamna experimentarea mai multor branduri sau tipuri de hrana si tratament.

Supliment antinaparlire SHED-X pentru caini, Synergy Labs

Supliment antinaparlire SHED-X pentru pisici, Synergy Labs

Efectele neplacute asupra blanii si pielii pot fi provocate de:

alimentatie deficitara

stres si anxietate

alte afectiuni medicale care necesita investigatii specific

De asemenea naparlirea exfcesiva poate fi cauzata de:

Dezechilibre hormonale

Medicatie

Lins excesiv care duce la inflamatii si hot spot

Perioada de gestatie

Arsuri solare

Muscaturi de paraziti sau purici, capuse

Alergii alimentare

Afectiuni diverse: renale, cardiace, tiroidiene, etc

Infectii fungice/ bacteriene

Factori iritanti din mediu



Shed-X este un supliment 100% natural, cu actiune completa si garantata in scopul combaterii naparlirii excesive in maxim 3-6 saptamani.

Este formulat stiintific de catre Doctori in Nutritia Animalelor pentru a respecta proportiile adecvate de acizi grasi Omega3- Omega6, pentru a suplimenta in cantitati optime vitaminele si mineralele necesare in organism, cu scopul de a trata si a mentine sanatatea optima a pielii si blanii cainilor si pisicilor.

Shed-X este delicios, usor de administrat, iar efectul este garantat! Formula actioneaza de la interior spre exterior pentru a elimina atat naparlirea sezoniera, cat si cauzele naparlirii excesive de alte origini.

Inaintea aparitiei fabricilor care produc in masa “bobite” in diverse forme si arome, cainii si pisicile se hraneau cu ceea ce vanau. Alimentatia lor zilnica era compusa din carne cruda, peste sau alte surse de proteine, grasimi, minerale si vitamine. In prezent foarte multe animale dezvolta alergii la hrana procesata, asa numita “pet-food”. Acest tip de hrana, ambalat in saci atractivi pentru orice proprietar, se obtine prin extrudare si prin diverse procese care datorita incalzirii excesive distrug pe langa bacteriile daunatoare (cele care pot provoca boli) si elementele nutritive esentiale cum sunt antioxidantii si acizii grasi.

In acest context, SHED-X este solutia 100% naturala care ofera proprietarilor de caini sau pisici o formula de supliment nutritiv complet si echilibrat, cu multiple beneficii pentru starea de sanatate in general si pentru blana si piele in mod special.

10 motive pentru a administra SHED-X cainelui sau pisicii tale

Formula bogata in Antioxidanti: antioxidantii previn daunele provocate de radicalii liberi, incetinesc procesele de imbatranire, combat afectiunile cardiace sau imunitare. Raport echilibrat de Acizi grasi esentiali Omega 3 si 6: acestia nu sunt produsi de catre organism, motiv pentru care trebuie aportati prin dieta. Mentin sanatatea celulelor, a functiilor nervoase si cerebrale. Acidul LINOLENIC Omega 3 este extras din peste gras sau seminte de in si are ca rol de a retine umiditatea in piele si blana si in consecinta sprijina hidratarea optima a acestora. Acidul LINOLENIC Omega 6 se obtine din uleiuri de plante, seminte sau nuci si actioneaza pentru a lubrifia stratul epidermic si a reduce uscarea excesiva pielii. Contine Zinc, oligoelement esential in sanatatea firului de par si a sistemului imunitar. Este de ajutor in diverse tratamente, de la banale raceli sau infectii ale urechilor, pana la afectiuni ale pielii cum sunt eczemele, psorioazisul, acneea. Vitamina E stimuleaza capilarele pentru o mai buna circulatie sanguina si astfel contribuie la cresterea rapida a firelor de par. Este un antioxidant cu efect puternic in reducerea stresului oxidativ. Vitamina A sprijina functiile vizuale, previne cancerul, protejeaza sistemul cardiac si intareste sistemul imunitar. Este de asemenea recomandata pentru vindecarea anumitor afectiuni ale pielii: acnee, eczeme, arsuri solare, inflamatii, iritatii. Vitamina D absoarbe si regularizeaza nivelurile de calciu, element esential in dezvoltarea corecta a oaselor si dentitiei. Protejeaza impotriva osteoporozei, osteomalaciei, aparitiei cancerului sau a tensiunii arteriale crescute. Inositolul retine umiditatea in piele si par. Are rol si in stabilizarea nivelurilor de colesterol si a tensiunii arteriale. De asemenea combate psoriazisul si sprijina cresterea firului de par. Biotina face parte din grupul vitaminic B si sprijina sanatatea la nivel digestiv, nervos si dermic. Este un element esential in intretinerea sanatatii blanii. Vitamina B6 (piridoxina) are un rol important in conversia hranei in energie si in metabolizarea grasimilor si proteinelor. Sprijina snatatea pielii, a firului de par, a ficatului si a ochilor. Formula lichida, extrem de gustoasa si usor de administrat! Se adauga SHED-X peste hrana zilnica a cainelui sau pisicii.

Ingrediente SHED-X, supliment antinaparlire

Uleiuri vegetale, Ulei din seminte de in, Aroma de pui, Uleiuri din peste (sursa: ansoa si sardine norvegiene) Ulei din germeni de grau, Lecitina,Hidroclorura de Piridoxina, Vitamina E, Zinc Stearat, Mix de Tocoferoli & Extract de rozmarin, Inositol, Biotina, Vitamina A & D3.

Produs in SUA de catre SYNERGY LABS INC.

Synergy Labs este o companie din florida, Fort Lauderdale, cu experienta de peste 20 ani in crearea de Formule PREMIUM si SUPER PREMIUM pentru sanatatea, igiena si bunastarea animalelor de companie. Compania este membru NASC, APPA si este acreditata cu mandrie de South Florida Manufacturers Association, American Pet Products Manufacturers Association, Pet Industry Distributors Association, World-Wide Pet Supply Association, Green Seal, Safer Choice (EPA).

Produsele sunt distribuite cu success in peste 40 tari din intreaga lume, iar in Romania partenerul ales este CITYVET.