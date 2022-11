Pentru ce parte a casei putem folosi spumă poliuretanică

Pentru că temperatura se menține exact așa cum o vrei, economisești atât curent care s-ar fi consumat în plus cu aerul condiționat, cât și caldura de la sursa din casa ta (centrală, termoșemineu, sobă etc.). Odată ce am decis că spuma poliuretanică este metoda ideala pentru casa noastră, trebuie să ne întrebam ,,Unde o putem aplica? Se poate peste tot?”. Acest articol își propune să-ți explice unde este ideal să folosești spuma.

Izolație spumă poliuretanică

Izolarea cu spuma poliuretanică se realizează cu ajutorul tuburilor sub presiune în care vin materialul și cu o metoda de ,,împrăștiere” a acesteia in zona selectată. Aplicarea se realizează fie cu un pistol specializat, care este de preferat, sau cu un fel de pipă, care se folosește mai ales dacă vrei să acoperi o zona mică. Fie că alegi o spumă cu celulă închisa, care este cea mai eficientă datorită densității mari, sau o alegi pe cea cu celulă deschisă, ceea ce contează este stratul aplicat. De el depinde calitatea lucrării și eficiența în timp, motiv pentru care îți precizăm în continuare grosimea necesară pentru fiecare tip.

În cazul celuleiî, stratul nu trebuie să fie foarte gros pentru a fi durabil. O grosime de 3-7 centimetri este suficientă. Celula deschisa este mai pretențioasă în acest sens din cauza densității mai mici decât a celei închise. Fiind mai moale, permite aerului și chiar umezelii să circule prin ea și riști să te trezești cu mucegai. Pentru a preîntâmpina acest lucru, aplic-o într-un strat mai gros, de minim 7 centimetri.

Izolație interioară

Izolația interioară de tip spumă poliuretanică este ideală pentru orice zonă a casei, de la pereți până la tavan și podea. Cele mai sensibile zone sunt spațiile din jurul ferestrei sau a ușii, pe unde sunt șansele cele mai mari să circule aerul și, implicit, să se piardă căldura/răcoarea. Acolo trebuie să insistăm cu stratul. Mai bine să fie mai gros și să tăiem surplusul inestetic decât să nu ajungă și să trebuiască să adaugăm.

În privința peretelui interior, spuma își are locul pe zidărie, sub peretele de rigips sau gips-carton. De asemenea, poate fi umplut spațiul dintre peretele exterior și cel interior cu spumă poliuretanică, care nu va permite să circule aerul prin eventualele crăpături. Contrar opiniei generale, izolarea cu spumă este valabilă și pentru peretele exterior al casei. Își va păstra proprietățile chiar și la schimbări bruște de temperatură. Se aplică pe perete și se acoperă cu adeziv, plasă și tencuială.

Tavanul și acoperisul sunt locurile ideale pentru celula deschisă. În cazul tavanului se adaugă spumă, iar peste ea se aplică tavanul fals. Nici podeaua nu iese din calcul, daca adaugi spuma peste șapă. Singura condiție este să nu fie mai înclinată de 3%.