Serviciile unui detectiv particular - solutia rapida pentru aflarea adevarului

Ce faci, in Romania, cand te afli intr-o situatie in care ai nevoie sa afli adevarul? Apelezi la organele de cercetare cum ar fi Politia sau Procuratura. Totusi, in repetate randuri autoritatile statului si-au dat proba limitelor tehnice si umane in cazuri de investigatii precum cele ale disparitiilor de persoane, furturi, amenintari, santaj, inselaciune, etc. Pentru infidelitate nici macar nu poti apela la aceste institutii. Si atunci tot mai multi romani se indreapta catre un detectiv particular.

Cu ajutorul serviciilor unui detectiv poti afla adevarurile care te intereseaza, fie ca vorbim despre viata de cuplu, fie ca vorbim despre mediul de afaceri. Acesta se va ocupa, in conditiile prevazute de lege si asigurand, totodata, confidentialitatea investigatiei, de studierea amanuntita a situatiei prezentate de client si de cercetarea faptelor. Folosind mijloace si metode specifice, un detectiv privat din Bucuresti te poate ajuta sa afli informatii utile in anumite situatii.

Cine poate apela la un detectiv particular

Probabil cei mai multi dintre cei care apeleaza la serviciile unui detectiv particular vor sa afle daca sunt inselati de partener pentru a lua masurile necesare in relatie. Probele acumulate de detectivi in cursul investigatiei private, prin proceduri cum ar fi supravegherea, fotografierea, realizarea de inregistrari audio-video, pot fi folosite ca probe in instanta, iar detectivul poate fi citat chiar ca martor intr-un proces, daca este nevoie de lamuriri.

Serviciile detectivilor particulari pot fi extrem de utile si pentru cei din mediul de afaceri, care doresc sa isi protejeze veniturile si investitiile, care urmaresc sa verifice loialitatea angajatilor cheie ori a partenerilor lor. Investigatiile detectivilor particulari pot furniza, totodata, informatii importante despre concurenti, pot proba si preveni furturi, astfel ca, per ansamblu, pot fi privite ca o investitie in sine, menita sa asigure reusita in afaceri.

Cum actioneaza detectivii particulari

Vestigo.ro este o agentie de detectivi particulari ce ofera servicii de inalta calitate morala si profesionala atat in sectorul business cat si al persoanelor fizice. Detectivul particular va ajuta pe oricine sa afle adevarul, atat in viata de cuplu cat si in mediul de afaceri, prin activitati de studiere amanuntita si de cercetare, efectuate in cazul investigat prin folosirea mijloacelor, metodelor si procedurilor adecvate de lucru si luand toate masurile specifice de acoperire care sa asigure protectia investigatiei.

Serviciile unor detectivi particulari licentiati, cu o bogata experienta in structuri de intelligence, pot fi solutia perfecta atunci cand ai suspiciuni sau informatii privind situatii ce iti pot aduce prejudicii, insa ai nevoie de probe solide pe care sa le poti folosi.

Agentia Vestigo, prezenta de 10 ani pe piata de profil, ofera servicii de supraveghere operativa (filaj-urmarire, supraveghere sau contrafilaj), investigatii pentru aflarea de informatii privind persoane, bunuri, acte sau situatii de fapt, dar si protectie impotriva scurgerilor de informatii, prin activitati specifice privind date informatice, convorbiri ambientale sau comunicatii.

Astfel, puteti verifica conduita si moralitatea persoanelor de interes, puteti proteja un business sau puteti lua decizii importante pentru viata personala, in functie de elementele descoperite in timpul investigatiei.

Cat costa sa angajezi un detectiv particular

Pretul unei investigatii private poate fi tarifat, cu ora, spre exemplu, insa realitatea este ca estimarea costului final se poate face doar dupa o analiza atenta a cazului si dupa identificarea si planificarea resurselor tehnice, umane si materiale de care va fi nevoie pe parcursul anchetei. Agentia Vestigo raporteaza tarifele serviciilor pe care le ofera clientilor la cheltuielile ocazionate de prestarea serviciului; desi practica cea mai mica marja de profit si mentine, astfel, cele mai mici preturi de pe piata, echipa redutabila de la Vestigo trateaza investigatiile cu un nivel maxim de profesionalism si implicare, iar confidentialitatea informatiilor rezultate din anchete este garantata, in conformitate cu legile in vigoare.