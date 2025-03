Soluția simplă și naturală care ține departe muștele de fructe

Vremea caldă aduce cu ea diferite insecte zburătoare neplăcute, precum muștele, țânțarii sau viespile.

Apar astfel muștele de fructe, minuscule, care vin adesea în casa ta pe fructe pe care le iei de la supermarket sau de la legume, dar nu rămân întotdeauna în fructul tău.

De fapt, în pofida numelui, muștelor de fructe le place să trăiască și să se reproducă în orice spațiu cald și umed, inclusiv canalele de scurgere, pubele și chiar într-un mop și o găleată care nu au fost lăsate să se usuce corespunzător.

Deși muștele de fructe nu mușcă, ele pot fi un pericol pentru sănătate deoarece pot transporta bacterii și le pot transfera pe orice aterizează, și ajungi apoi să-l ingerezi. Ca să nu mai vorbim că arată și inestetic, și pot ajunge rapid la o infestare.

Există însă o modalitate ușoară de a scăpa de muștele de fructe și de a le ține departe.

Într-o postare pe Reddit, un utilizator a spus că întâmpină probleme cu muștele de fructe care se reproduc în țevi. Persoana spune că a încercat să pună bicarbonat de sodiu în canalizare, dar nu au avut noroc și a rămas fără idei.

„De fapt, nu le-am văzut niciodată pe fructe, de obicei atârnă în jurul chiuvetei dimineața și se împrăștie mai târziu în cursul zilei. Nu se apropie de niciuna dintre capcanele pentru muștele de fructe pe care le-am găsit online, nu am idee cu ce se hrănesc sau de unde vin, dar am senzația că se reproduc în apa din chiuvetă sau în canalizare. Am început să închid scurgerea înainte de a merge la culcare și să pun niște bicarbonat de sodiu dar nu pare să facă nimic. A trecut deja un an și încep să observ pete galbene pe tavan, unde migrează ziua".

Cum prepari soluția împotriva muștelor de fructe

Ei bine, una dintre cele mai eficiente moduri de a combate muștele fructelor este să-ți faci propria capcană. Această capcană va atrage muștele departe de mâncare și le va ucide.

Amestecăun strop de vin sau oțet de mere cu lichid de spălat vase într-o sticlă de plastic sau un borcan de sticlă gol. Dacă folosești un borcan, așează un con de hârtie deasupra borcanului, iar la sticle de plastic ar trebui să o tai pe jumătate, să pui amestecul în jumătatea inferioară și apoi să întorci jumătatea de sus nvers, astfel încât deschiderea să fie îndreptată în sticlă.

Muștele vor fi atrase de dulceața vinului sau a oțetului de mere, iar lichidul de vase le îngreunează să zboare. De asemenea, poți face același lucru cu niște fructe vechi de pe fundul unei sticle de plastic.

Cum scapi de muștele de fructe

Dacă capcana ta bricolaj nu funcționează, poți încerca alți pași pentru a alunga muștele plictisitoare.

Primul pas ar trebui să fie întotdeauna să te asiguri că bucătăria ta este curată și ordonată. Aceasta implică curățarea fructelor supracoapte, ștergerea suprafețelor pe care rămâne orice reziduu alimentar și golirea coșurilor de gunoi. În această etapă, ar trebui să orni apă clocotită sau un amestec de bicarbonat de sodiu și oțet în canalele de scurgere pentru a elimina orice pete de reproducere.

Există, de asemenea, câteva substanțe descurajatoare naturale pe care le poți încerca. Muștelor de fructe nu le place mirosul de citrice sau cuișoare, așa că lipirea unor cuișoare în jumătăți de lămâie proaspătă și așezarea lor în bucătărie le poate descuraja. De asemenea, nu le plac unele uleiuri esențiale, inclusiv levănțica, menta și iarbă de lămâie, așa că amestecarea câtorva picături în apă și pulverizarea lor prin casă poate funcționa.

Pentru a preveni întoarcerea muștelor de fructe, spală bine fructele și legumele când le aduci acasă pentru a îndepărta eventualele ouă și menține bucătăria cât mai curată și uscată, potrivit express.uk.