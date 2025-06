Fechet: Curtea de Conturi a descoperit la Romsilva abateri semnificative şi generalizate. Premii de 216 milioane de lei pentru toţi angajaţii

Într-o postare făcută pe Facebook luni seara, ministrul Mediului susține că este nevoie de reformă la Romsilva „pentru a opri hemoragia de la bugetul Regiei, pentru a reechilibra instituția după abuzuri pe care am decis să nu le tolerez și pentru a readuce normalitatea în activitatea angajaților din teren”.

„Ani de risipă și de haos în administrarea patrimoniului statului. Asta a descoperit și Curtea de Conturi la Regia Națională a Pădurilor - Romsilva la cel mai recent control, în urma căruia concluzia a fost clară: . Verificările au scos la iveală atât gestionarea deficitară a patrimoniului public și privat al statului, cât și venituri rămase neîncasate din suprafețele date spre folosință temporară și cheltuieli cu salariile mai mari decât limitele bugetare - peste 66 milioane lei. Curtea de Conturi a semnalat că lipsesc aproape 2,5 milioane lei din fondul de accesibilizare al Regiei, destinat întreținerii și construirii de noi drumuri forestiere. De asemenea, Romsilva nu a încasat peste 3,2 milioane lei, bani care reprezintă valoarea lemnului vândut și exploatat din pădurile statului și nici nu a recuperat prejudiciile rezultate din tăieri ilegale, de peste 5 milioane lei. Pe de altă parte, Regia are întârzieri în respectarea termenelor de exploatare a lemnului, nu a calculat penalități de întârziere pentru contractele încheiate și a acceptat participarea la licitațiile de masă lemnoasă a unor operatori economici care nu îndeplineau criteriile legale”, susține Mircea Fechet.

El mai spune că raportul Curții de Conturi mai arată și că Romsilva nu a asigurat integritatea fondului forestier național, permițând ocuparea unor suprafețe de pădure fără a încasa veniturile aferente.

„În ciuda tuturor acestor nereguli, Romsilva și-a premiat toți angajații cu peste 216,5 milioane lei, fără o justificare reală a performanțelor acestora. Plățile necuvenite au depășit bugetele aprobate pentru anii 2021 și 2023, și au încălcat prevederile Contractului colectiv de muncă, potrivit căruia aceste beneficii se acordă individual, doar pentru rezultate deosebite”, arată ministrul.

Conform acestuia, Curtea de Conturi a constatat erori în calculul și la plata drepturilor salariale, dar și că sporurile au fost stabilite ca procent maxim, fără să existe o ierarhizare a acestora pentru posturi similare.

„Clasele de salarizare și sporurile acordate s-au stabilit prin negociere individuală, astfel că s-a ajuns la situații în care salariați care ocupă același post au negociat niveluri salariale și sporuri diferite. De asemenea, Regia a practicat un tratament diferențiat pentru aceeași categorie de salariați. Același tip de spor a fost acordat în procente diferite, fără criterii obiective și transparente, iar angajați pe posturi de execuție au negociat și obținut salarii și sporuri mai mari decât cei aflați pe posturi de conducere. Raportul Curții de Conturi indică și faptul că membri ai Consiliului de Administrație au deținut simultan calitatea de salariați ai Regiei, precum și trei cazuri de conflict de interese, la direcțiile silvice Bihor, Călărași și Vrancea, acolo unde trei salariați au avut și calitatea de asociați ai unor societăți comerciale cu care Romsilva are relații contractuale, încălcându-se prevederile Codului Muncii, Contractului colectiv de muncă și Codului de conduită etică și profesională a salariaților RNP”, a mai scris Fechet.

El spune că a propus, prin proiectul de Hotărâre de Guvern privind reorganizarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, un plan de reformă ambițios, cu obiective concrete, pentru o administrare silvică eficientă, responsabilă, transparentă și pregătită să răspundă provocărilor actuale, economice, sociale și climatice.

„Cu patrimoniul ignorat ca prioritate, bani pierduți și salarii peste buget, Romsilva de azi reprezintă o piatră de moară pentru România, iar eu sper ca noul Guvern să înțeleagă urgența reformei RNP și să finalizeze ce am început. În etapa de consultare publică a proiectului, am avut discuții – în cadrul unui grup tehnic format din specialiști ai Romsilva și reprezentanți ai sindicatului – pe marginea planului de reformă și am analizat propunerile primite. Proiectul de Hotărâre de Guvern este gata, a fost trimis în consultare la ministerele avizatoare, a preluat observațiile acestora și urmează ca noul Guvern, cu puteri depline, să obțină toate avizele. Actualul Executiv, pentru că e interimar, nu poate asuma politici publice noi, deci nu poate emite Hotărârea de Guvern de reorganizare a Romsilva”, ami spune Mircea Fechet.

(sursa: Mediafax)