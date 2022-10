Tot ce trebuie sa stii despre panouri fotovoltaice

Cat de eficiente sunt , cat de complex este procesul de montaj panouri fotovoltaice, ce costuri necesita si unde gasesti instalatori autorizati vei afla in acest articol.

Despre panouri fotovoltaice

Un panou solar are rolul de a transforma energia luminoasa produsa de soare, in energie electrica. Soarele are capacitatea de a emite cantitati uriase de energie. Conform studiilor, cantitatea de energie ce ajunge pe Pamant intr-o singura zi este mai mare decat intregul consum al Pamantului pe parcursul unui an. Cu toate acestea, nu toata energia produsa de soare ajunge pe Pamant. O parte din aceasta este fie absorbita de atmosfera, fie se reflecta inapoi, in spatiu.

Panourile fotovoltaice au in componenta celule ce produc energie electrica prin celulele fotovoltaice realizate din materiale semiconductoare, responsablile pentru captarea radiatiilor solare. Ulterior, radiatiile sunt transformate in curent electric.

Cantitatea de energie electrica produsa de celule fotovoltaice variaza in functie de nivelul raditiei, de calitatea aerului, dar si de temperatura si durata zilei.

Randament panouri fotovoltaice

Atunci cand urmeaza sa investeti in panouri fotovoltaice, cu siguranta te intrebi cat de eficiente sunt acestea si cat de mult te ajuta sa economisesti. Randamentul panourilor fotovoltaice reprezinta masurarea capacitatii acestuia de a converti lumina soarelui in energie electrica utilizabila.

Productia de energie electrica este influentata de mai multi factori precum: materialele folosite pentru realizarea panourilor fotovoltaice, configuratia electrica, gradul de reflexie, pozitionarea si unghiul de montare, dar si frecventa luminii captate.

Tipuri de invertor pentru panouri fotovoltaice

Un invertor utilizat in panourile solare preia curentul de la panou si il schimba in curent alternativ. Altfel spus, invertorul pentru panouri fotovoltaice mai poate fi numit si invertor solar.

Inainte de a te decide asupra unui invertor solar, trebuie sa stii ca exista o multime de optiuni. Desi pretul joaca un rol esential in decizia de achizitie, trebuie sa te focusezi, inainte de toate, asupra calitatii.

Inclinatie optima panouri fotovoltaice

Unghiul optim de inclinare al panourilor fotovoltaice este extrem de importante in procesul de montaj. Inclinatia optima pentru a genera maximul de energie este 30 de grade. In cazul in care dispui de un acoperis plat, este necesar sa achizitionezi un suport pentru ca panoul fotovoltaic sa fie montat corespunzator.

Unde gasesti instalatori autorizati pentru panouri fotovoltaice

Este esential sa montezi panourile fotovoltaice cu ajutorul unor specialisti. Electro Calin dispune de electricieni autorizati pentru panouri fotovoltaice.

In primul rand, atunci cand apelezi la serviciile unei echipe profesioniste, ai garantia ca specialistii au experienta in montarea panourilor fotovoltaice si vei putea beneficia de calitate garantata si instalare in cel mai scurt timp posibil.

Dupa ce alegi cele mai bune panouri fotovoltaice pentru casa ta, este importanti sa alegi si cei mai buni instalatori. Doar in felul acesta panourile vor functiona la capacitate maxima, iar tu vei beneficia de energie in toata casa!