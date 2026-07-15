Câte stele poți vedea cu ochiul liber? Ce face diferența pe cerul nopții

Însă numărul stelelor pe care le putem observa cu ochiul liber diferă semnificativ în funcție de locul în care ne aflăm, de condițiile atmosferice și de nivelul de poluare luminoasă.

Specialiștii spun că, într-un oraș puternic luminat, într-o noapte senină și fără Lună, pot fi observate doar câteva dintre cele mai strălucitoare stele. În schimb, într-o zonă rurală cu cer întunecat, numărul acestora crește spectaculos.

Lumina artificială reduce vizibilitatea

Lumina artificială produsă de orașe este unul dintre principalii factori care reduc vizibilitatea cerului nocturn. Într-o zonă urbană, chiar și în condiții ideale, observatorii pot distinge doar aproximativ o duzină de stele foarte luminoase.

În schimb, în locurile cu cer întunecat și aer curat, ochiul uman poate identifica stele cu o magnitudine de până la +5,5, ceea ce înseamnă că, teoretic, peste 1.000 de stele pot fi vizibile deasupra orizontului într-o singură noapte.

Când să privești cerul?

Perioada ideală pentru observarea stelelor este în timpul nopților senine de iarnă, în jurul miezului nopții, când Soarele se află mult sub orizont, iar cerul este mai întunecat.

Pe măsură ce se lasă seara, primele stele devin vizibile încă din timpul crepusculului, iar odată cu întunericul complet, numărul lor crește rapid până la câteva sute și, în condiții excelente, chiar peste o mie.

Astronomii recomandă alegerea unei constelații ușor de identificat, precum Ursa Mică, pentru a testa cât de întunecat este cerul și cât de slab luminoase sunt stelele pe care ochiul le poate distinge.

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Unele stele sunt la fel de vechi ca Universul

În cele mai bune locuri pentru observații astronomice, persoanele cu o vedere foarte bună pot distinge stele cu magnitudini de până la +6,5. Catalogul Yale Bright Star include peste 9.000 de stele considerate vizibile cu ochiul liber în astfel de condiții.

Fascinant este faptul că unele dintre stelele observate au o vârstă estimată de aproape 13,8 miliarde de ani, apropiată de cea a Universului. Astfel, atunci când privim cerul nopții, observăm de fapt lumina unor corpuri cerești care ne oferă o imagine a Universului din cele mai vechi timpuri, potrivit skyatnightmagazine.com.