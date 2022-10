Ce se poartă anul acesta de Crăciun

Albastrul închis și negrul adaugă o profunzime grațioasă temei, care este îmbunătățită de accente aurii și alb. Motivele tradiționale de Crăciun completează atmosfera festivă. Plus argintiu metalic și auriu metalic, diferite nuanțe de verde, asociate cu iarba și frunzele ca elemente naturale. Va fi loc anul acesta şi pentru culori mai puţin asociate cu Crăciunul, cum ar fi rozul sau albastrul deschis, nuanţe mai romantice, mai primăvăratice să spunem. În acest sezon festiv, oamenii vor prioritiza mai mult relațiile, familiile și comunitățile din care fac parte, spun cei care analizează trendurile, inclusiv obiceiurile de consum ale populației, așa că toate temele propuse de marile magazine și reviste din lume se învârt în jurul acestor concepte. Grădini comunitare, cu nuanțe naturale, cafenele cum sunt cele care apar acum din ce în ce mai mult, aici sunt și cele mai multe decorațiuni cu nuanțe de roz, fantezii de iarnă, în jurul acestor concepte se învârt și vânzările, și ideile.

Site-ul Better Homes and Gardens vorbește și despre alte câteva tendințe ale acestor sărbători. Prima este sustenabilitatea: împachetăm cadouri cu material textil în loc de hârtie și cumpărăm articole de decor ecologice ori de câte ori putem. Produsele sustenabile de Crăciun sunt în fruntea acestui an (căutările Google pentru „Crăciun sustenabil” au crescut cu 117% în ultimii cinci ani) și o modalitate ușoară de a deveni mai eficienți este să schimbăm obișnuitele rutine de a ambala cadourile. Putem renunța la hârtie sau o putem refolosi pe cea veche, putem cumpăra pungi de cadou din pânză, care pot fi refolosite, cu siguranță nimeni nu se va supăra dacă nu va primi un cadou al cărui ambalaj e mai scump decât conținutul. Vechile ornamente din ceramică, spărgătorii de nuci, toate acele decorațiuni vintage pe care nu le-am mai scos de ani de zile din cutii, își vor găsi anul acesta locul la vedere.

Apoi, elementele și decorațiunile inspirate din natură, verdeață proaspătă, materiale în culori naturale, care oferă accente rustice, frunze, lemn.

Cu toții cunoaștem beneficiile aducerii în aer liber, așa că un strop de natură va influența și decorațiunile noastre de Crăciun în acest an. Tema Natură rafinată de la Homebase atinge perfect această tendință, combinând verdeață proaspătă și tonuri calde de caramel amestecate din materiale naturale pentru a oferi un aspect rustic, care este bogat în detalii. Pentru a reuși această tendință, mergeți la frunziș și decorați-le cu ornamente inspirate de animale sălbatice.

Potrivit raportului Pinterest Predicts, utilizatorii caută conținut de vacanță cu mult înainte de termen - și putem vedea de ce! După un an în care nimic nu a fost normal, a fost în continuare pandemie, suntem vecini și am resimțit emoțional extrem de puternic războiul din Ucraina, plus criza economică prin care trecem, așa că oamenii își doresc o normalitate pentru sărbători și se întorc la tradiții. Una dintre ele este coptul prăjiturilor, în loc să le cumpărăm. E și mai ieftin și ne aduce și sentimentul de apartenență, de liniște și de siguranță.

Așa cum puteți vedea, trendurile sunt date de online. Ce se caută acum pe Pinterest și pe Instagram se va găsi în cele mai multe case de Crăciun. Deja se vorbește despre uși instagramabile, așa că decorațiunile pentru uși sunt căutate, iar vânzările au crescut cu 48% față de perioada similară a anului trecut, cel puțin în Marea Britanie.

Și, de asemenea, decorațiunile de brad care reprezintă mâncare. Da, da, mâncare, ați citit corect. Globul în formă de prăjitură sau cel care arată ca o înghețată uriașă, globuri în forme de bomboane, acadele, felii de pizza, felii de plăcintă, orice e permis, se pare, anul acesta. Un brad gurmand, să zicem. Am văzut chiar globuri în formă de bucăți de unt sau de diverse feluri de paste. Există și niște explicații, că tot vorbeam despre întoarcerea la tradiții. Bradul modern de Crăciun își are rădăcinile în tradițiile aduse de imigranții germani în secolul al XVIII-lea și al XIX-lea. A fost împodobit cu nuci, curmale și, ceva mai târziu, bastoane de bomboane, un alt import german.

Serialele de pe platformele de streaming influențează și ele tendințele în decorațiuni. Anul acesta, spun specialiștii, luxul din Bridgerton se va vedea și în locuințe. Decorurile vor fi mai ample, mai luxoase. Iar vizionatul filmelor cu specific de iarnă devine în sine o tendință.

Nu sunt foarte multe limite în tendințele anului, așadar, dar poate cuvântul-cheie pe care ar trebui să îl reținem noi este sustenabilitatea. Să refolosim ce avem, să căutăm eventual prin târguri obiecte mai vechi, să nu cumpărăm excesiv și să ne bucurăm de ce avem.