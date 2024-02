Iubeşte româneşte: cele mai frumoase mesaje de dragoste pe care le poţi trimite persoanei iubite de Dragobete

- Cel mai uimitor lucru din lume este sa privesti pe cineva la care tii cu adevarat si sa stii ca simte acelasi lucru pentru tine. Te iubesc romaneste de Dragobete!



- Te port in minte si in suflet. Te simt in aerul pe care il respir. Faci parte din mine. Pentru totdeauna. Te iubesc.



- Am doi ochi care vor sa te vada, am doua maini ce vor sa te imbratiseze, am doua buze ce vor sa te sarute, dar am o singura inima ce bate numai pentru tine!



- Dragostea nu are nevoie de cuvinte, ea vorbeste prin priviri si atitudini. Vino sa ne bucuram de iubire! E Dragobetele!



- Daca cineva iti spune “te iubesc” tu sa-i spui ca minte caci iubirea nu se spune ci se simte.



- Daca as avea o floare de cate ori m-am gandit la tine, m-as putea plimba printr-o gradina nesfarsita.



- Mi-e dor de tine in fiecare secunda din viata mea! Iti spun asta si de Dragobete si ti-as spune in fiecare clipa!



- Iubirea e un cantec ce toti il canta des, dar nu la toti el are acelasi inteles.



- Dragostea mea pentru tine este ca un cer senin dupa o dimineata innorata, ca roua in zori de zi, ca razele soarelui de primavara, ca florile din luna mai; vocea ta imi aduce bucurie in suflet si gindul la tine liniste. Te iubesc!



- Eu sunt o fereastra deschisa pentru zborul visurilor noastre, te iubesc pina la cer si-napoi de un infinit de ori, o lume-n care ne iubim si tu ma stii, ma ai, ma vrei, iar eu, eu te privesc si nu-mi ajunge, te tin si nu ma satur, te am si te mai vreau!



- Sunt un milion de stele si un milion de vise, tu esti singura mea stea si singurul meu vis! Te iubesc!



- Iubirea e un strop de lumina un stop de poezie curata a inimii si restul… nebunie! Iubeste doar…



- Te iubesc ca-n prima zi, cand raze de soare aurii, cadeau usor purtate de vant, asupra noastra pe Pamant. Te iubesc, te voi iubi, si chiar daca soarta ne va desparti, iubirea noastra va sta acolo sus scrisa-ntr-o stea.



- Fiecare apus aduce o amintire… Fiecare rasarit aduce o speranta… Intre apus si rasarit sunt ore fara viata… Sunt orele in care esti departe de mine.



- A iubi inseamna a suferi dar cum tot mai multi fug de suferinta tot mai putini stiu sa iubeasca.



- Cineva mi-a spus ca ziua are 24 ore, ca o ora are 60 minute. Ca un minut are 60 secunde, dar nimeni nu mi-a spus ca o secunda fara tine e o eternitate.



- Dragostea e lucrul acela intangibil care ne face multumiti cu ceea ce avem si nemultumiti de ceea ce suntem.



- De ploaie te poti ascunde, dar de dragoste n-ai unde caci oriunde te-ai ascunde ea la inima patrunde.



- Credeam ca de la ultimul esec nu`mi voi mai reveni niciodata…insa tu ai adus pe chipul meu cel mai frumos zambet si sentimentul pierdut undeva intr`un colt de inima…Iubirea…As scrie pe al cerului si pe a noptii bolta…Ca fara tine eu numai pot trai deloc…Te iubesc fetitza mea si vreau sa-mi petrec ziua de Dragobete toata cu tine.. si toate zilele care vor mai urma..!!!



- Zile in sir m-am tot gandit ce cuvant ar fi mai potrivit sa-ti spun. Ca o dulce ameteala ma cuprinde atunci cand ma gandesc la tine. Si acum ma pierd. Nu vreau, nu pot sa mai gandesc. Pur si simplu te iubesc si alte cuvinte nu gasesc.



- Vad lumea in ochii tai si ochii tai peste tot in lume in aceasta zi a indragostitilor, de Dragobete… si stiu ca si in zilele ce vor urma!



- Tu nu stii de mine.. Nu stii cine sunt. Dar eu mi-am creat o lume in care ne iubim si tu ma stii, ma vrei, ma ai, iar eu.. eu te privesc si nu-mi ajunge.. te simt si nu ma satur.. te am si te mai vreau, pentru ca te iubesc! Mi-as dori sa petrecem ziua indragostitilor impreuna!



- Tu imi luminezi ziua cu sunetul vocii tale, tu mi-ai adus atat de multe zambete si dragoste, esti totul pentru mine si am fost atat de binecuvantata cand Dumnezeu te-a trimis aici pentru mine.



- Tu esti comoara vietii mele, esti minunea pe care am intalnit-o intamplator si care m-a facut fericita. Te iubesc enorm! Te doresc mai mult ca niciodata de acest Dragobete!



- Tu ai facut culorile mai vii, frumusetea mai pura, placerea mai intensa. Te iubesc mai mult decat iubesc viata, minunea vietii mele! Dragobete fericit!



- Ti-am zis vreodata de ce te iubesc eu pe tine? Te iubesc pentru ca langa tine sunt mereu eu insami, pentru ca ma faci sa ma simt cum nu m-am mai simtit niciodata, pentru ca dragostea ta imi spune ca tot ce e mai bun de acum se va intampla, pentru ca mi-ai aratat ce inseamna dragostea adevarata… si cred ca te mai iubesc pentru ca esti pur si simplu irezistibil!



- Te iubesc, la tine am gasit dragostea, langa tine merita sa merg mai departe, tu esti lumina ochilor mei, tu imi luminezi calea, tu esti ingerul meu pazitor, cand esti langa mine secunda mi se pare ora, ziua mi se pare saptamana. Te iubesc printul meu frumos! Voi fi sclava dorintelor tale in aceasta zi de Dragobete!



- Te iubesc nu numai pentru ceea ce esti, ci pentru ceea ce sunt eu cand sunt langa tine. La Multi ani de Dragobete!



- Te iubesc mult viata mea, te iubesc asa cum nu am mai iubit pe nimeni in viata mea, ai aparut atunci cand aveam cea mai mare nevoie de tine, esti un inger pe pamant, orice as face, orice mi-as dori, iubire ca a ta nu voi mai gasi, te iubesc mult viata mea!



- Te iubesc este prezentul te-am iubit este trecutul, viitorul deci v-a fi??? te iubesc etern!



- Te Iubesc din toata inima – imi ia 2 secunde sa iti zic, dar imi trebuie o viata intreaga sa iti demonstrez cat de mult. Hai sa incep azi, de Dragobete sa-ti arat…



- Te iubesc cu rasuflarea, zambetele, cu lacrimile intregii mele vieti! Prezenta ta strabate intreaga casa. Chiar si atunci cand esti departe ma pomenesc ca iti aud glasul. Deschid fiecare usa, aproape asteptandu-ma sa te gasesc acolo – ma intorc sa-ti raspund, si simt cum inima mea moare pentru o clipa in acea tacere. Te port in minte si in suflet. Te simt in aerul pe care il respir. Faci parte din mine. Pentru totdeauna. Te iubesc.



- Sunt un om norocos pentru ca sunt ales de tine si vreau sa te rasplatesc, sa nu te dezamagesc in alegerea facuta. Promit sa te fac fericita si promit sa te iubesc. Te astept sa petrecem o zi de Dragobete de vis…



- Sunt un milion de stele si un milion de vise, tu esti singura mea stea si singurul meu vis! Te iubesc! Happy Dragobete!



- Subsemnata, eu adica, declar azi, de Dragobete, ca m-am indragostit total si iremediabil de tine. Te iubesc cu disperare!



- Stiu ca tu stii ca eu te iubesc. Dar de fiecare data simt nevoia sa iti amintesc. Desi.. Desi sunt constienta ca nu s-au inventat inca acele cuvinte care sa exprime tot ceea ce eu simt. Sunt doar niste banalitati. Dar atunci cand le auzi gandeste-te ca eu ti le spun din suflet. Te iubesc! Suna asa de frumos. Si totusi nu exprima suficient. Poate am sa te sarut. Poate am sa te mangai.. Poate am sa te ating.. Si totusi nu va fi suficient ca sa iti arat ca pana la sfarsitul vietii mele voi fi langa tine.