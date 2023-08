''Cinema în aer liber'' revine din 15 august în Parcul Titan, cu 21 de filme

Potrivit unui comunicat al Primăriei Sectorului 3, filmele vor putea fi urmărite, timp de patru săptămâni, de marţi până duminică, până pe 10 septembrie.



În prima săptămână vor rula peliculele "Cei opt munţi"/"Le otto montagne"; "Pentru mine tu eşti Ceauşescu"; "Close" (nominalizat anul acesta la Best Non-English Film la Globurile de aur); "Toate fricile lui Beau"/"Beau is afraid"; "Triunghiul tristeţii"/"Triangle of sadness" (nominalizat la Oscar); "Jucărie nouă"/"Le nouveau jouet".



În cea de-a doua săptămână de proiecţii, publicul va putea viziona: "Miracol" (premiul "Zilele Filmului Românesc" pentru lungmetraj la TIFF 2022); "Imaculat" (propunerea României pentru o nominalizare la premiile Oscar 2023); "One Piece Film: Red" /(film de animaţie devenit fenomen global); "Decizia de a pleca"/"Decision to leave" (nominalizat la Palme d'Or - Cannes 2022); "Conspiraţie la Cairo"/"Cairo Conspiracy" (nominalizat la premiile Cesar).



În cea de-a treia săptămână, cinefilii vor avea parte de filme precum "Boss"; "Crai Nou" (nominalizat la premiile Gopo 2023 - Cel mai bun film de debut); "After sun: A fost odată ca o vară"; "Inocentul"/"L'innocent" (câştigător al premiului Cesar - Cel mai bun scenariu original); "Grota"/"Il buco" (câştigător al premiului special al juriului - Festivalul de la Veneţia; "Triunghiul tristeţii"/"Triangle of sadness".



Ultima săptămână de "Cinema în aer liber" propune "Nunţi, botezuri, înmormântări"; "Metronom" (câştigător al premiului pentru regie "Un certain regard" - Cannes 2022); "Ancheta unui scandal" (premiat la Festivalul de Film de la San Sebastian); "Est- Dittatura last minute"; "Conspiraţie la Cairo"/"Cairo Conspiracy"; "KOMPROMAT".



Proiectate pe o insulă din parc, sub cerul liber, filmele vor putea fi vizionate în condiţiile unei săli de cinema moderne.



Detalii despre filme şi programul complet vor putea fi găsite pe www.primarie3.ro şi www.cinemainaerliber.ro.