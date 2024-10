12 tipuri de dovleac de iarnă. La ce trebuie să fii atent când îi alegi

Totodată, dovlecii de iarnă au multe beneficii pentru sănătate. Aceștia conțin carbohidrați, antioxidanți, fibre, mangan, acid folic, vitaminele A, B6 și C

Sunt potriviți pentru supe, plăcinte, salate, budinci, sosuri pentru paste, garnituri pentru friptură.

Iată 12 tipuri de dovleac de iarnă:

Dovleac de ghindă

Este mic, rotund, are o coajă culoare verde-închis, cu câteva tendințe portocalii. Este bine să îi eviți pe cei care au prea mult portocaliu pe coajă deoarece sunt mai tari și mai fibroși.

Pulpa de dovleac ghindă este galben-portocalie, cu o aromă ușor dulce, cu note de nucă. Este perfect pentru coacere, prăjire, gătire la aburi, sotare.

Poate fi tăiat pe jumătate și umplut du diverse tipuri de carne sau cârnați, se servește drept garnitură la cotlete de porc, dar se poate și coace cu glazură de miere.

Dovleac banană

Are coajă portocalie, roz sau albastră, iar pulpa este portocalie. Este mare și alungit, și poate cântări până la 15 kg. Dacă sunt depozitați corect pot rezista până la 6 luni.

Este unul dintre cele mai bune și versatile tipuri de dovleac. Se potrivește cu arome bogate și îndrăznețe de ierburi.

Dovleac buttercup

Are culoare verde verde deschis și o creastă rotundă distinctă pe fund. Pulpa este portocaliu închis, oarecum uscată, cu un gust foarte blând și mult mai dulce decât alte tipuri de dovlecei de iarnă. Dacă sunt păstrați întregi, în condiții corecte, rezistă până la 3 luni.

Se gătește la cuptor sau sub formă de plăcintă sau poate fi gătit sub formă de piure.

Dovleacul plăcintar

Are un exterior crem, portocaliu pal. Cu cât coaja este mai portocalie, cu atât pulpa va fi mai coaptă, mai uscată și mai dulce. Semințele sunt comestibile. Dovlecii întregi se vor păstra până la 3 luni dacă sunt depozitați corespunzător.

Se poate consuma în plăcinte, piure, supă, garnitură, la cuptor simplu sau cu diverse condimente.

Dovleac ”carnaval”

Provine dintr-o încrucișare între dovleacul de ghindă și cel de găluște dulci. Coaja are brazde adânci și dungi, cu modele pestrițe vii, în verde, portocaliu și galben-crem. Cei care au puțin verde pe ei, indică faptul că sunt copți, dar nu au trecut de maturitate.

Se prăjește în tocane, risotto, curry, paste sau în supe și sosuri.

Dovleac delicata

Cunoscut și sub denumirea de dovleac boem sau ”cartofi dulci”, are formă cilindrică, cu o coajă galben-pal cu dungi verzi. Pulpa sa portocalie are un gust asemănător cu cel al cartofilor dulci, cu o aromă cu note de pământ. Are o coajă mai subțire decât majoritatea soiurilor de dovleci de iarnă. Se pot păstra întregi până la 3 luni.

Poate fi umplut, prăjit, gătit la abur. Coaja aste comestibilă.

Dovleac Hubbard

Este mare cu denivelări, are coaja portocalie, verde sau gri-albastru și pulpa portocalie, dulce. Datorită dimensiunii sale, este de obicei vândut pe bucăți, cu tot cu semințe. Se păstrează întreg timp de până la 6 luni.

Este cel mai bun pentru piure sau plăcintă. Îl poți prăji, coace sau fierbe la abur.

Dovleac Kabocha

Este destul de mic, cu coaja verde-închis. Se mai numește și dovleac japonez. Pulpa este dulce, portocalie are gust ce seamănă cu un amestec de dovleac plăcintar și cartof dulce. Se păstrează întreg timp de până la 1 lună.

În Japonia, kabocha este folosit în tempura și sau pentru a îngroșa supele și tocanele.

Dovleac spaghetti

Are formă cilindrică, cu coaja de la galben pal la galben intens. Poți răzui pulpa în șiruri care seamănă cu spaghetele. Îl poți păstra întreg la temperatura camerei timp de câteva săptămâni.

Este cel mai popular înlocuitor sănătos pentru paste, fără să aibă un aport mare de carbohidrați.

Dovleacul de zahăr

Nu este foarte mare și are pulpa portocalie. Se poate păstra timp de până la 1 lună.

Se poate găti sub formă de plăcintă, piure de supă, curry, cu diverse tipuri de carne, copt la cuptor.

Dovleac ”de găluște dulci”

Este mic și compact, cu coaja alb-gălbuie și striații verzi. Are un gust similar cu cel al cartofilor dulci sau al porumbului. Se poate păstra întreg timp de până la trei luni.

Are coaja comestibilă și este un bun înlocuitor pentru dovleacul plăcintar sau pentru cartofi dulci.

Dovleac turban

Este o varietate mare, decorativă, cu coaja denivelată care poate fi verde, portocaliu, galben sau toate cele trei culori. Pulpa are un gust ce poate merge de la fad până la dulce. Se poate păstra timp de până la 3 luni.

Datorită aromei sale blânde, dovleacul turban se potrivește cu o mare varietate de alimente, de la pere și coriandru până la carne de vită și pui.

La ce trebuie să fii atent când alegi dovleci de iarnă

Alege un dovleac ferm, fără pete, vânătăi sau puncte moi. Coaja trebuie să fie ternă, nu lucioasă. Tulpina trebuie să fie intactă, iar dovleacul trebuie să se simtă greu pentru dimensiunea sa.

Trebuie să stea într-un spațiu răcoros, uscat și bine ventilat, care are o temperatură între 7 și 10°C.

Odată tăiat, trebuie să îl acoperi bine cu folie de plastic și să îi păstrezi la frigider până la 5 zile, potrivit hellotaste.ro.