5 fructe exotice sănătoase și delicioase pe care nu trebuie să le ratezi

1. Fructul miracol

Se găsește în Africa de Vest. Mai mult, acest fruct miracol,

Numit și Synsepalum dulcificum, se g[se;te ]n Africa de Vest. Este de mici dimensiuni și are un gust dulce-acrișor. Sucul se poate amesteca într-o băutură cu lămâie sau lime, potrivit spynews.ro.

2. Fructul Kivano

Are țepi și culoare galben-portocalie. Mai este cunoscut și sub numele de "pepene cu coarne". Are pulpa moale și verde. Ete o combinație între un castravete și un pepene, cu gust de banană, castravete, dovlecel zucchini și kiwi. Este fsărac în calorii și are un conținut bogat de magneziu, potasiu și vitaminele A și C.

3. Mangustan sau mangosteen

Fructul arborelui Garcinia mangostana are o nuanță de roșu-închis sau purpuriu, cu o pulpă albă delicioasă, dulce și foarte suculentă. Este bogat în fibre și sărac în calorii.

4. Kumquat

Seamănă cu o portocală în miniatură, oval. Este bogat în fibre dietetice și are conține vitamina C, magneziu, calciu și potasiu.

5. Fructul dragonului

Cunoscut și sub numele de pitaya, Fructul dragonului este originar din America de Sud, America Centrală și Mexic, însă crește și în unele regiuni din Asia.

Seamănă la gust un pic cu o combinație de pară,kiwi și pepene verde. Ete bogat în fibre, calciu, vitamina C, complexul de vitamine B și are foarte puține calorii.