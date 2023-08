Atenți la ce mâncăm! Brânza de oaie din Sibiu: "Nu a trecut nici măcar pe lângă..."

Ce conţine de fapt brânza de oaie. Observator a mers cu "brânza de Sibiu" la un test, iar rezultatul este şocant: "Nu are nici măcar urme"

Teste de laborator realizate de observatornews arată că renumitul cașcaval de oaie de la Jina este de fapt din vacă!

"Pe-un picior de plai, pe-o gură de rai" trăiesc în armonie ciobanul, câinii şi oile care, de la firul ierbii, ne ajută să obţinem tot ce are mai bun natura. Pe aceste dealuri, fiecare vietate îşi vede de rostul ei, în voie. Vacile pasc liniştite, oile aleargă în turmă, iar omul doar veghează şi adună roadele. Mihai Sopa este oier de-o viaţă. Produce telemea de Sibiu, brand de ţară din 2018 şi produs tradiţional autentic, recunoscut de Uniunea Europeană, din 2019.

Mihai Popa, producător de telemea: Telemeaua de Sibiu cu brand, putem să fim siguri că este o telemea din lapte de oaie, cu niciun fel de conservant sau absolut nimic.

România este, însă, plină de aşa-zişi "sibieni", care vând brânză neetichetată şi n-au nicio legătură cu adevăraţii ciobani de la Jina. O demonstrează testele de laborator.

Ca să-nţelegem cum funcţionează frauda, am refăcut traseul brânzei de la stână, până la etichetare. Am mers chiar în două fabrici din judeţul Sibiu. Şi am asistat la un proces migălos, care presupune ore în şir de muncă, zi de zi. Florin Dragomir este un alt producător care, de când se ştie, asta face. Telemea de oaie.

Florin Dragomir, producător de telemea de Sibiu: Deoarece e natural făcut, brânza este sănătoasă şi îşi păstrează proprietăţile. Tot ce are bun în ea rămâne. Această hologramă se pune pe fiecare etichetă. Poate să fie şi altă etichetă, dar holograma de Sibiu trebuie să fie neaparat.

Astfel că se vinde fie etichetată, sub denumirea de telemea de Sibiu, fie neetichetată, sub denumirea de telemea de oaie.

Greta Neagu, reporter Observator: Suntem pe dealurile din Ilimbav, sursă pentru telemeaua de Sibiu. Aici, în comuna Marpod, sunt trei producători care fac acest tip de brânză. În total, în judeţul Sibiu, sunt 11 care au voie să vândă sub această etichetă: telemea de Sibiu. Cei care se ocupă, însă, de creşterea animalelor şi de prelucrarea laptelui nu au timp să vândă şi la tarabă. Aşa că de multe ori produsele care ajung în pieţe sunt vândute sub un marketing înşelător.

Falsificatorii se îmbulzesc în Capitală

Dorin Cojocaru, specialist calitate şi prelucrare lactate: Toţi sunt în Jina, toţi sunt din Sibiu. Foarte mult marketing înşelător.

Alexandru Cîrîc, director general al ICA: Nu a trecut măcar pe lângă lapte de oaie. Nici măcar nu este un amestec de lapte de oaie cu lapte de vacă. Este 90% +/- 10% lapte de vacă.

Dorin Cojocaru, specialist calitate şi prelucrare lactate: Poate unii sunt alergici la specia proteina de vacă şi ei cumpără capră sau oaie şi găsesc vacă şi pot avea o reacţie alergică. Nu doar caşcavalul testat s-a dovedit a fi un fals.

Ce spun autoritățile

Dănuţ Păle, vicepreşedinte ANSVSA: În urma unor controale, am constatat că sunt substituiri de specie. Nu există niciun pic de lapte, ba toate erau din produse vegetale, ceea ce este foarte grav. Să nu se joace, pentru că suntem obligaţi să transmitem aceste lucruri organelor de cercetare penală.

Aceeași brânză vândută diferit

Florin Dragomir, producător de telemea de Sibiu: Eu am fost în piaţă şi am văzut că e aceeaşi brânză, o tăiat aceeaşi brânză şi a făcut patru bucăţi. Şi o zis: "De care doreşte doamna? Bivoliţă. Asta e bivoliţă, asta e capră, asta e oaie, asta e vacă. Aceeaşi brânză".

Florin Dragomir, producător de telemea de Sibiu: Măi oameni buni, cu 20 de lei nici vaca nu ţi-o dă adevărată.

Mihai Sopa, producător de telemea: Nu are cum să fie aşa ceva posibil în momentul în care laptele de oaie pleacă de la fermă la 6 lei kilogramul. Aia clar nu are nicio treabă cu laptele. Din patru kilograme de lapte iese un kilogram de brânză. Marfa din care se produce telemeaua este 24 de lei. Plus prelucratul, Transportul...ajunge la un 32-33 de lei.

Mihai Sopa, producător de telemea: Ei se folosesc de arealul judeţului Sibiu, de chestia "produse de la Sibiu", producători sibieni. În viitor, cine va face lapte de oaie va avea aur. Ne minţim unii pe alţii. Dacă nu vom scăpa de această minciună, de această lăcomie de a face banii, lucrurile nu vor merge foarte bine. Vor veni lucrurile etichetate de prin Europa, de pe oriunde, şi brânză tot mai puţină.