Rețete de post. Cum prepari simplu și rapid conopidă pane

Conopida este o legumă de toamnă care poate fi gătită în diferite moduri, prin fierbere, prăjire, la cuptor sau chiar pe grătar. O poți include în supe și ciorbe, în mâncăruri scăzute, în rețete de salate și aperitive, dar și în cele de murături.

Conopida are un gust neutru și ese consistentă. Se prerpară rapid și simplu și împrumută gusturi și arome de la alte ingrediente sau condimente. Se asortează perfect cu multe alte legume.

Beneficiile pentru sănătate ale conopidei

Pe lângă gust și consistență, conopida aduce și un plus de sănătate organismului. Are un conținut bogat în nutrienți. Este o sursă excelentă de vitamina C și k, dar și antioxidanți. Are puține calorii și este bogată în fibre, ceea ce o face ideală pentru dietele de slăbire. Fibrele oferă sațietate, reducând nevoia de a consuma alimente în exces. Compușii din conopidă ajută la detoxifierea organismului, promovând eliminarea toxinelor prin susținerea funcției hepatice.

Cum prepari conopidă pane de post

Ingrediente

Pregătirea conopidei:

1 conopidă de mărime medie

apă și sare pentru fierbere

2 foi de dafin și câteva boabe de piper.

Pregătirea aluatulului pane:

500 ml apă minerală

350-400 gr făină

sare și piper

1/2 linguriță cu pudră de nucșoară

200 gr făină pentru pudrat conopida

ulei pentru prăjit.

Mod de preparare

Înainte de a prepara conopida sub formă pane, aceasta are nevoie de câteva etape de pregătire. Mai întâi va trebui să desfaci conopida în buchețele, pe care le clătești cu apă rece și, dacă sunt mari, le mai secționezi în jumătăți sau sferturi.

Apoi fierbi conopida în apă cu sare pentru a fi deja pătrunsă când va fi preparată pane.

Pune o oală pe flacăra aragazului și adaugă 2 litri de apă. Lasă apa să atingă punctul de fierbere și adaugă o lingură rasă de sare și toate condimentele. Condimentele sunt opționale, conopida poate fi fiartă doar în apă cu sare, însă acestea îi vor oferi un gust delicios.

Amestecă în apă pentru a se dizolva sarea, apoi adaugă buchețelele de conopidă în apa fierbinte. Lasă-le să fiarbă timp de 8-10 minute, apoi scurge-le și trece-le prin apă rece, pentru a opri procesul termic.

Nu fierbe buchețelele de conopidă în exces pentru a nu se sfărâma. Acestea trebuie să rămână ușor crocante pentru că vor mai trece printr-un proces termic în timpul prăjirii.

Lasă buchețelele de conopidă să se scurgă și ocupă-te de pregătirea celorlalte ingrediente.

Într-un bol amestecă făina cu sarea, piperul și nucșoara, apoi toarnă câte puțină apă rece, în timp ce amesteci pentru omogenizarea compoziției.

În alt bol adaugă făină trecută prin sită.

Pentru a prepara conopidă pane de post ia o tigaie încăpătoare și pune-o pe aragaz, la foc de intensitate medie spre mare. Adaugă ulei în ea și lasă-l la încins. Ia buchețelele de conopidă și trece-le prin făina din bol, apoi scufundă-le în compoziția din celălalt bol. Amestecă-le bine prin compoziție, pentru a le acoperi complet. Apoi scufundă-le în uleiul încins, și prăjește-le până când se rumenesc pe toate părțile. Scoate-le pe prosoape de hârtie pentru a elimina din surplusul de ulei, potrivit hellotaste.ro.