Festival de Plăcinte și Merinde în Parcul IOR din Capitală, în perioada 27-29 septembrie 2024

Organizatorii promit că la festival vor fi ''bucate alese'', preparate pentru toate gusturile, dar nu va lipsi nici muzica, tarafuri autentice aducând atmosfera Bucureştiului de altădată.



''O să fie plăcinte de toate felurile, cum n-ai mai văzut de când eşti pe lume: plăcinte poale-n brâu de-ţi stă mintea-n loc, plăcinte olteneşti cu praz şi telemea, plăcinte cu mere, cu stafide, cu carne, cu brânză de toate felurile, şi plăcinte de-alea întoarse de te-nvârţi şi tu de poftă! La Festivalul de Plăcinte şi Merinde găseşti tot ce vrei: dulce, sărat, plăcinte pentru toate poftele, de la cele clasice până la creaţii demne de un concurs de MasterChef Recorduri culinare. (...) Vom avea plăcinte de dimensiuni monumentale! Dacă vreodată ţi-ai dorit să mănânci o plăcintă cât toată familia ta sau cât roata carului, acum e momentul! (...) Şi ca să fie festinul complet, nu puteau lipsi delicioasele alivenci moldoveneşti'', se arată într-un comunicat transmis sâmbătă AGERPRES.



Cei care vor alege să vină la eveniment se vor putea desfăta şi cu preparate la grătar sau ceaun.



''Mici dolofani, fripturi ca-n poveşti, pastramă friptă-n jar, cârnaţi de toate neamurile lungi cât o zi de post, cotlete rumene, pastramă de berbecuţ, tocăniţe care ar face orice bunică mândră, şi zeci de preparate la ceaun de să te lingi pe degete. Şi toate astea stropite bine cu must proaspăt, stors acolo, sub ochii tăi, din strugurii cei mai buni de anul ăsta'', mai spun organizatorii.



Nu vor lipsi nici food truck-uri, cu burgeri, tacos, churros, specialităţi din cafea şi alte bunătăţi, pentru toate gusturile.



''Atmosfera va fi la înălţime, cu muzică, activităţi pentru toată familia şi voie bună cât cuprinde'', precizează sursa citată.