De unde a pornit isteria după ciocolata Dubai: "Am vrut ceva diferit, aroma nostalgică pe care mama o făcea pentru noi"

Aceasta se prepară din kataif, fistic, pastă de susan și granule de ciocolată.

Pe rețelele sociale au apărut zeci de imagini cu oameni care stau la cozi interminabile pentru a o cumpăra.

"Clienții începeau să ceară cicolată Dubai, noi nu făceam respectiva ciocolată. Au fost ceri atât de multe am zis că trebuie să le onorăm. Am început de la 100 de bucăți pe zi și treptat cererea s-a mărit. Am depășit 2.000, ne ducem spre 3.000", spune Izabela Neacșu, director general magazin de dulciuri.

Povestea a început în Dubai, de la poftele unei femei însărcinate.

„A început în momentul în care am avut o poftă nebună când eram gravidă cu a doua fată. l-am pus pe soțul meu să-mi caute în Dubai mai multe deșerturi cu ciocolată. Am vrut ceva diferit, aroma nostalgică pe care mama o făcea pentru noi, ca de exemplu kataiful”, povestește Sarah Hamouda, fondatoarea primei ciocolate.

Rețeta este acum reinterpretată de sute de cofetari și ciocolatieri din întreaga lume.

Prețul ciocolatei Dubai pornește de la 20 de lei și poate ajunge până la 220 de lei, în funcție de gramaj, transmite Antena3 CNN.