Meniuri pentru copii din fascinanta lume a desenelor animate

Potrivit cumvaplace.ro, una dintre cele mai frumoase povești care a prins viață în studiourile Disney a fost Alice în Țara Minunilor (1951), sigur, reecranizată ulterior. Pelicula este plină de scene în care aventurile se împletesc cu jocul, dansul și… mâncarea! De altfel, după ce gustă dintr-o sticlă pe care scrie „Bea-mă”, Alice exclamă: „Mmmm. Are gust de tartă cu cireșe.” În timp ce continuă să o deguste, începe să scadă în dimensiune și vorbește în continuare despre gustul lichidului: „budincă, ananas, curcan prăjit”. Apoi dă peste o cutie mică de aur cu capac, plină cu prăjituri, pe care scrie „mănâncă-mă” și „ia-mă”. Alice se conformează din nou, care o ajută să crească la loc. Sunt aceiași biscuiți pe care îi găsește și acasă la Iepure Alb. Orice fursecuri preferați pot fi desenați cu aceste cuvinte magice: Eat me, Take Me! și povestea va prinde viață la un ceai servit dintr-o sticluță pictată cu Drink me! Iar pentru o zi de naștere cu această tematică mai aveți nevoie de un tort cu fondant, neapărat roz!

Beauty and the Beast, 1991 (Frumoasa și Bestia). Mai țineți minte scena cu prima cină a lui Belle în castelul Fiarei? Lumiere interpretează un întreg act cu muzică și un număr de dans, preamărind „chestia gri”. Se zice că e delicios! Iar acum câțiva ani, Disney a dezvăluit chiar rețeta celebrului „grey stuff” din Frumoasa și Bestia, bucătării l-au recreat la Red Rose Tavern din Disneyland și la restaurantul Be Our Guest din Walt Disney World. Practic, este un amestec de biscuiți și prăjituri uscate mărunțite, amestecate budincă de vanilie și frișcă, servit deasupra unui fursec.

Mulan, 1998. Un mic-dejun pregătit de Mushu pentru Mulan a rămas în amintirea multora: un castron cu porridge, acoperit cu două ouă-ochi și o felie de bacon, în forma unei fețe zâmbitoare. Numele real al acestui popular fel de mâncare chinezesc este congee și se regăsește și în celălalt film Disney, care prezintă moștenirea chinezească, Turning Red.

Ratatouille (2007). Titlul filmului este un evident joc de cuvinte ce combină numele unei faimoase rețete din gastronomia franceză și cuvântul „rat” (șobolan), referindu-se la vedeta rozătoare a filmului, Remy. Simpaticul micuț se visează bucătar-șef într-un restaurant din Franța! Își poate imagina cineva așa ceva?? Ei bine, el găsește o soluție și gătește celebrul preparat francez pentru un celebru critic culinar și îi câștigă simpatia!

The Princess and the Frog, 2009 (Prințesa și broscoiul). Una dintre specialitățile Tianei este rețeta ei de beignets, mici gogoși pufoase tradiționale în New Orleans, la mic dejun sau ca o gustare dulce. Numele însă ne duce cu gândul la Franța și nu greșim deloc, pentru că de acolo au fost exportate în secolul al XVIII-lea, de către coloniștii francezi. Ulterior au devenit o parte importantă din bucătăria cajun sau creolă.

Harry Potter (2001-2011) and let the feast begin! Dincolo de scena memorabilă din Harry Potter și Piatra Filosofală (2001), filmele sunt o adevărată încercare pentru cei a căror imaginație depășește puterea de a înghiți. Hagrid’s Rock Cakes, Acid Pops și Chocolate Frogs sunt între cele mai renumite, dar nimic nu se compară cu Butterbeer (bere fără alcool cu gust de caramele!). În cărți, butterbeer este făcută din doar trei ingrediente: butterscotch (sirop de unt topit cu zahăr brun, mai exact caramele), zahăr și apă. De la aceeași bază ponesc și biscuiții butterbeer, înghețata sau clătitele cu acest topping.

Biscuiții tari ca piatra ai lui Hagrid sunt, probabil, cei mai tari biscuiți din lume, nu de alta, dar Ron, Hermione și Harry se chinuiau să-i mănânce de câte ori îl vizitau. Dar rock cakes chiar există și conțin făină, unt, ouă, fructe confiate și condimente.

Tarta cu melasă (Treakle tart) este desertul preferat al lui Harry Potter! Și din motive întemeiate: aluat de tartă umplut cu un amestec din pesmet, melasă, un strop de lămâie și crustă cu caramel. Delicios. Și gata! Sunteți transportați direct la Hogwarts.

Toate rețetele sunt disponibile în Wizarding World of Harry Potter, dacă vizitați, vreodată, studiourile Universal…