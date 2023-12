Artistul Damian Drăghici a ținut post negru timp de 7 zile: nu am făcut-o pentru slăbit, ci pentru partea emoțională și spirituală

Potrivit Antena 3 CNN, prin această metodă, artistul susține că a reușit să piardă 5,5 kilograme și să capete mai multă energie.

"Nu am făcut-o doar pentru dietă sau pentru slăbit, am făcut-o și pentru partea emoțională și spirituală. Odată ce ies toxinele din corp, dispare și durerea de cap. În timpul postului negru apar diferite dureri în corp care sunt normale. Acolo sunt niște traume. Am o energie pe care vreau să o conserv. Cea mai grea zi a fost ziua 4.", spune Damian Drăghici.

După perioada de post negru, Damian Drăghici a revenit, treptat, la un regim alimentar echilibrat. Prima zi după post a inclus sucuri naturale de grapefruit și portocale, urmate de o masă formată din spanac și mămăligă.

Artistul a împărtășit fiecare etapă a acestei transformări pe Instagram, ținându-și urmăritorii la curent cu fiecare alegere alimentară, precum și reacțiile a organismului său.

”În ziua opt spargem postul, este o zi în care am băut jumătate de suc de grapefruit și jumătate de suc de portocale. Mă simt bine, am energie”, a declarat Drăghici, subliniind importanța acestui proces pentru refacerea enzimelor stomacului și a sistemului digestiv.

În zilele următoare, meniul său a inclus pilaf cu legume, compot de mere cu stafide, mâncărică de spanac cu mămăligă și orez fiert cu legume, pregătit de iubita sa, Cristina.

”Mâine am așa: compot de mere cu stafide și după amiază mâncărică de spanac cu mămăligă. Să nu puneți multe lucruri în ea, nici sare foarte multă, doar foarte puțin usturoi. Și miercuri, ziua trei după post, dimineața o să îmi facă Cristina (n.r. iubita lui) un orez fiert cu legume, și după amiază am voie o salată sau o supă cremă de legume. Și cam asta e finalul postului”, a explicat el, pe pagina sa de socializare.

Cu determinare, artistul continuă perioada de post înainte de Crăciun, optând pentru alimente precum salate, humus și supe creme. Drăghici a explicat că postul Crăciunului va consta într-o dietă vegană, cu salate simple, humus, măsline și salată verde.

„Mă simt foarte bine, mulțumesc lui Dumnezeu. Sistemul digestiv a început să meargă, mi-e foame, sunt foarte bine, sunt în forță”, a concluzionat artistul.

El a subliniat că se simte mai energic și mai bine ca niciodată, în ciuda abstinenței totale de la carne, ouă și lapte.