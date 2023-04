Deniile din Săptămâna Mare. Programul slujbelor

Cuvântul „denie” provine din temenul slav „vedenie” și se referă la slujba nocturnă. Cele mai importante denii sunt celel de joi și vineri, denumite denia mică și mare.

Săptămâna Mare începe pe 10 aprilie și mai este numită Săptămâna Sfintelor Pătimiri. Aceasta începe cu Denia din Sfânta Mare Luni și se încheie cu Sfânta Liturghie a Sf. Vasile cel Mare, unită cu Vecernia din Sfânta și Marea Sâmbătă, srie dcnews.

Luni și marti se citește din Sfintele Evanghelii, începând cu ora 08:00. La ora 10:00 are loc Liturghia Darurilor înainte sfințite, iar de la ora 17:00 are loc Denia. Miercuri, citirile încep la ora 08:00. La ora 10:00 are loc Liturghia Darurilor înainte sfințite, iar programul continuă cu Sfântul Maslu 11:45 și Denia 17:00.

Joia, citirile încep la ora 07:00, continuă cu Liturghia Sf. Vasile cel Mare, unită cu Vecernia 09:00 și Denia celor 12 Sf. Evanghelii 17:00. Vineri, Ceasurile Împărătești încep la 07:00, urmate de Vecernia cu scoaterea Sf. Epitaf 09:00 și Denia Prohodului Domnului 17:00. Sâmbătă, citirile încep la ora 07:00, continuă cu Liturghia Sf. Vasile cel Mare, unită cu Vecernia 09:00 și Slujba Învierii Domnului 00:00.