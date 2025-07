„Exorcizare” într-un oraș din Sibiu! Anchetă după ce o mamă își „eliberează fiica de demoni”

O exorcizare a avut loc live pe TikTok, în Dumbrăveni, județul Sibiu. O femeie s-a filmat în timp ce „scoate dracii” din copila vizibil terifiată de tratamentul aplicat de cea care i-a dat viață.

Videoclipul șocant a fost postat pe 21 iulie pe TikTok, dar și pe Facebook. Filmarea a stârnit reacții în rândul internauților, muți dintre aceștia catalogând episodul ca fiind „abuziv”. Femeia apare ținând în mână o Biblie în timp ce își supune fiica unor practici de „eliberare de demoni” sau exorcizare.

Mai multe persoane care au vizionat filmulețul de peste opt minute au cerut intervenția urgentă a autorităților.

În imagini se poate observa cum fetița plânge în hohote și se supune celor cerute de mama ei pe un ton agresiv.

„Rugăm Protecția Copilului Sibiu să trateze cu maximă seriozitate acest comportament împotriva minorei. Nu se poate, în anul 2025, să existe astfel de abuzuri!”, a scris un comentator pe TikTok, mesajul devenind rapid viral, ajungând inclusiv în atenția organelor competente.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Sibiu a anunțat joi că s-a autosesizat în acest caz, fiind sesizată și Protecția Copilului.

„În data de 22.07.2025, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu a fost sesizată cu privire la materialul video „minoră chinuită și supusă la ritual de exorcizare de către mamă”, apărut în mediul online, respectiv pe pagina de socializare TIK-TOK. Ținând cont de situația semnalată, rele tratamente aplicate minorului, conform legislației în domeniu, în prezent se desfășoară ample acțiuni de verificare și soluționare favorabile situației minorei, împreună cu reprezentanții Poliției Orașului Dumbrăveni”, spune, joi, directorul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu, Liliana Agârbiceanu.

Potrivit Asociației „Copiii statului eșuat”, femeia care și-a exorcizat fiica pe TikTok nu ar fi la prima abatere de acest gen. Primarul orașului Dumbrăveni, Emil Dârloșan, a declarat că aceasta era deja cunoscută pentru comportamente anormale.

„Am luat măsuri. Am făcut solicitare la Poliția Română. Știm de acest caz de aproximativ 10 zile. Am luat legătura cu Poliția din Dumbrăveni. Avem plan de anchetă socială. Mama a fost deja vizitată de asistenții sociali, și-a luat angajamentul că nu va mai face „vrăjitorii”. Fata are între 14 și 15 ani”, a declarat acesta, potrivit Asociației.

Femeia ar fi beneficiară de ajutor social, fiind avertizată verbal de mai multe ori de către autoritățile locale cu privire la comportamentul său problematic.

„Am sunat și fetele de la Asistență Socială – sunt la medicul de familie și se deplasează acum la doamna Stroia. Monitorizăm încontinuu. Fetița are un handicap, dar nu grav. Nu este lipsită de discernământ. Dacă se continuă în acest ritm, copilul va trebui separat de mamă. Ea pune presiune constantă pe copil, iar comportamentul ei este inacceptabil”, a mai spus Dârloșan.

(sursa: Mediafax)