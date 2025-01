10 cele mai apreciate arome de parfumuri bărbătești din lume

Dar care dintre aceste nenumărate note de parfum sunt cele mai bune? Și de care ar trebui să ții cont la următoarea alegere de apă de parfum, apă de colonie sau aftershave? În aromele tipic masculine există (10 piese centrale extrem de eficiente.

Oud

Deși unul dintre cele mai vechi, mai prețioase și mai recunoscute parfumuri, puțini oameni sunt încrezători cu ceea ce este de fapt Oud. Traducându-se „lemn” din arabă, Oud este parfumul recoltat din uleiul de sevă care picură din copacii rășinoși și este cunoscut sub numele de lemn de agar, Lemnul Zeilor sau Aur Lichid. Are un miros distinct de lemn, care este adesea și afumat și profund, iar utilizarea sa ca parfum a fost observată încă din 1400 î.Hr. Are efect aproape afrodisiac în apa de parfum hipersenzuală a lui Tom Ford sau o notă regală care recunoaște un trecut străvechi.

Bergamota

S-ar putea să crezi că ai dat peste un nou fruct gustos pe care să îl adaugi în de margarita. Dar atenție: acesta este un fruct incredibil de amar, care miroase mult mai bine decât gusul. Cultivat predominant în Calabria de Sud a Italiei, cuvântul este derivat din termenul turc bey armudu sau „para Domnului”, și a fost folosit cu seriozitate de parfumieri încă din jurul secolului al XVI-lea, probabil pentru că este considerat cea mai fină dintre notele de citrice. Îl găsești în combinații de petitgrain, neroli și grapefruit, sau mocnind cu contradicții alături de note contrastante, cum ar fi oud.

Vetiver

Dacă ai deținut cinci sau mai multe parfumuri bărbătești diferite de-a lungul vieții, sunt șanse ca cel puțin unul dintre ele să fi conținut vetiver. Deși provine dintr-o iarbă tropicală găsită în Asia, vetiver oferă de fapt un miros destul de fumuriu, care a fost comparat cu tămâia și fumul de trabuc, și a fost mult timp considerat în mod tradițional masculin. Unul dintre parfumurile preferate, plin de viață Luna Rossa Ocean de la Prada, folosește vetiverul într-un mod radical, super-rafinat, care îi sporește curățenia, în timp ce Issey Miyake și Narciso Rodriguez îi valorifică lemnul. Oricum ar fi, un parfum pe bază de vetiver ar trebui să fie în fruntea listei tale dacă ești un fan al aromelor curate și stereotip masculine.

Piele

Toți cei care au trecut de prima copilărie cunosc mirosul de piele și, deși nu mai există geanta de mână a bunicii (din moment ce parfumul nu poate fi recoltat ca un oud sau un vetiver), vibrația este încă recreată în mod fiabil prin vrăjitoria parfumului. Cel mai faimos parfum care a folosit nota este Santal 33 de la Le Labo, al cărui amestec neobișnuit de fum și mosc îl fac alegerea aventurilor care poartă jacheta de motociclist - și a celor care îl idolatrizează. Vei găsi, de asemenea, pielea ca folie pentru ingrediente mai vii, cum ar fi prune și piersici, în Bibliothèque lui Byredo.

Mosc

Afrodisiac, moscul este numit așa deoarece a fost recoltat inițial din glandele nefericitei căprioare mosc. Astăzi este creat în mare parte prin mijloace sintetice, dar și-a păstrat senzualitatea deoarece se crede că miroase a testosteron. Ca atare, mulți preferă ingredientul, care se distinge în Fleur de Peau de la Diptyque și Molton Brown's Milk Musk.

Neroli

Omul antic folosea probabil citrice pentru a alunga mirosul persistent de mamut și fumul de mlaștină, iar astăzi ne place încă un strop de lămâie sau portocală. Neroli este produsul acestuia din urmă: floare de portocal, dând o aromă verde, răcoritoare și dulce care a fost folosită în prima apă de colonie (inventată la Köln la începutul secolului al XVIII-lea). Încă foarte popular astăzi, ingredientul este adesea folosit pentru o injecție de bucurie, cum ar fi în lumânarea Neom „Fericire”, dar poate adăuga și un sentiment de dramă, cum ar fi în Neroli Sauvage sau înțepător de la Creed, cum ar fi în studiul lui Le Labo asupra ingredientului, Neroli 36.

Paciuli

La fel ca deodorantul natural și tofu, paciuli a primit un PR prost din mișcarea hippie, dar cum primele două invenții s-au îmbunătățit exponențial în timp, la fel și paciuli a devenit o bază de parfum. Reconfortant, cald și mosc la profil, paciuli (care este o specie de plantă din familia mentei) face de fapt parte din machiajul Creed Aventus, unul dintre cele mai apreciate și râvnite parfumuri pentru bărbați din lume. Pentru ceva mai accentuat „verde”, încearcă Diptyque Tempo.

Orris

Ar putea suna ca un personaj din The Simpsons, dar Orris este produsul cules de la rădăcina florii de iris. Extrem de prețuit, acesta costă de aproximativ trei ori și jumătate mai mult decât aurul din cauza procesului de maturare îndelungat pe care îl necesită. Cald și floral, s-ar putea să fii surprins să auzi că, în ciuda costului său, cantități mici de iris sunt folosite în multe dintre cele mai populare parfumuri pentru bărbați din lume, cum ar fi Prada Luna Rossa.

Chihlimbar gri

Chihlimbarul a fost recoltat inițial din vărsăturile cașalotelor. Din fericire, regurgitarea acestui mamifer marin miroase mult mai bine decât a noastră, emanând o aromă oceanică și dulce. Deși acum este interzis să fie luat de la balenele vii, ingredientul poate fi uneori găsit spălat pe plajă sau este imitat sintetic. Se găsește în amestecuri extrem de populare, cum ar fi Baccarat Rouge 540 de la Maison Francis Kurkdjian și Irish Tweed de la Creed.

Fasole Tonka

Respiră adânc deoarece boabele de tonka sunt luate din arborele numit dipteryx odorata sau cumarouna odorata. Parfumierii o mai numesc și cumarină dar o boabă de tonka cu orice alt nume ar mirosi la fel de dulce. Și așa miroase dulce, la fel ca migdalele sau vanilia. Iubit de toată lumea, de la Bleu de Chanel (unde ingredientul capătă un avantaj rafinat) la Tom Ford Noir Extreme (unde face parte din altceva decât dintr-un tablou sexual), notează gq.com.