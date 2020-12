5 Tipuri de treninguri de dama care se poarta anul acesta

Treningurile de dama sunt la moda de cateva sezoane, dar in acest an sunt must have. Vedete ca Rihanna, Gigi Hadid sau Kim Kardashian au aparut imbracate in trening de nenumarate ori.

Ultimul trend in randul celebritatilor este purtarea treningului cu tocuri sau cu haine de blana! Poti creea chiar si tinute de club daca combini un trening din catifea cu un top din paiete. Tot ce iti trebuie este un dram de curaj.

Stim ca este destul de greu sa tii pasul noile tendinte care apar in fiecare an, dar stai linistita, magazinul online JojoFashion.ro te va ajuta cu cateva sfaturi vestimentare. Iata ce treninguri de dama se poarta anul acesta:

Treninguri casual Treninguri sport

Sunt trei tipuri de materiale in voga in materie de treninguri de dama:

Treninguri de dama din catifea

Treninguri de dama din bumbac

Treninguri de dama din nylon.

Treninguri de dama casual

Mai jos JojoFashion.ro iti prezinta cateva modele de treninguri de dama casual care sunt la mare cautare in acest an si care pot fi din tricot sau catifea.

1.a. Treninguri de dama din tricot

Treningurile de dama stil complee confectionate din tricot (cu 95% bumbac ), sunt acele treninguri cu aspect de material tricotat.

Cu aceste tipuri de treninguri poti creea tinute chic si lejere. Pot fi purtate incaltaminte sport, casual sau chiar cu o pereche de sandale elegante cu talpa joasa!

Recomandarea JojoFashion este treningul din tricot turcoaz cu dungi albe Desiree.

Un alt model cool de trening de dama din bumbac este treningul Arieva, intr-o nuanta calda de bej, ce are in compozitie bumbac si lycra, deci este un trening cu elasticitate destul de ridicata, asadar vei avea lejeritate in miscare.

1.b. Treninguri de dama din catifea

Aceste modele de treninguri se incadreaza tot la categoria casual si sunt la mare cautare in acest an pentru ca sunt foarte versatile si se pot face diverse combinatii cool.

Pot fi purtate cu jachete din denim accesorizate cu blanita, cu bocanci army, cu incaltaminte sport sau daca vremea iti permite poti sa-l porti cu sandale elegante!

Iti vom recomanda doua modele de treninguri din catifea, croite asemanator, dar combinate cu diferite tipuri de incaltaminte, pentru a te ajuta sa-ti creezi o imagine clara asupra accesorizarii acestor superbe piese vestimentare.

Trening dama catifea roz fucsia Elisa , accesorizat cu incaltaminte sport si Trening dama catifea neagra cu gluga Ciara, purtat de modelul nostru cu sandale negre elegante.

Treningurile sunt asemanatoare ca si stil, dar accesorizarea difera.

Treninguri de dama sport

In aceasta categorie intra treningurile care pot fi purtate doar la sala. Chiar daca treningurile sunt in mare voga, nu trebuie sa iesim pe strada imbracati ca la sala de fintess.

Treningurile de dama sport confectionate din bumbac sau nylon sunt cele mai potrivite pentru sala de sport.

2.a. Treninguri de dama din bumbac

Trening de dama din bumbac model sport Iseul - este un trening de dama sport din bumbac lila, compus din trei piese: bustiera, bluza scurta ce acopera doar umerii si o mica parte din spate si pantaloni.

Este perfect pentru fitness, aerobic, alergare si iti confera un look modern si vesel.

2.b. Treninguri de dama din nylon

Treningul Lidia - este un trening de dama stil salopeta format dintr-o singura piesa confectionat din nylon, in nuante de gri si verde neon.

Este produs in Germania si este confectionat din materiale de inalta calitate care se usuca imediat si care iti lasa pielea sa respire, asadar poti sa tragi la sala fara sa te gandesti ca apar diverse pete de transpiratie nedorite.

In plus fata de confort, treningul Lidia iti confera si un look sexy si modern, asadar ai foarte multe motive sa-l achizitionezi.

Toate modelele de treninguri de dama cool prezentate mai sus le gasesti pe JojoFashion.ro