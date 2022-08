7 modele de rochii pe care fiecare femeie trebuie să le aibă în garderobă

Mai jos vei descoperi o listă de 7 modele de rochii, care pur și simplu trebuie să fie în garderoba ta.

Romantice și aerisite, strâmte și feminine sau în stil boho - fiecare are modelul de rochie preferat, de care pur și simplu nu se poate despărți. Anumite croieli se potrivesc bine cu orice silueta și sunt o mană divină în multe ocazii diferite. Dar iată ce modele nu trebuie să îți lipsească!

O rochie mini

De la popularizarea rochiței negre de către Coco Chanel, moda rochiilor mini nu ne-a părăsit nici măcar o clipă. Fiecare femeie va găsi acest model în garderoba sa – chiar dacă o ascunzi acolo de câțiva ani, renunțând greșit la ea din cauza vârstei. O rochie mini te va face imediat să te simți extrem de feminină și sexy, iar dacă ești îngrijorată de o croială prea scurtă, alege un sacou supradimensionat alături de ea.

O rochie tip sacou

Cea mai lejeră croială a unei rochii, o rochie sacou oversize este un must have pentru toate femeile care își împrospătează garderoba înainte de sosirea noului sezon. Tendința fierbinte pentru acest an este de a combina aceste rochii tip sacou cu adidași.

O rochie maxi

Și în fiecare ediție posibilă! Lungă, striată, subliniind puternic figura unei rochii tricotate, plisată, ușor transparentă de la jumătate și finisată cu dantelă sau viscoză, decorată cu flori și ajungând până la glezne - fiecare dintre ele a cucerit podiumurile lumii și a rămas în inimile femeilor de multă vreme.

O rochie creion

Strâmtă și subliniind frumos talia, aceste rochii office formale tip creion sunt cu siguranță stilul numărul unu pentru birou sau întâlnire de afaceri. Dintre modelele mai casual tricotate sau de vâscoză, preferatele sunt cele cu mâneci trei-sferturi, perfecte pentru o întâlnire sau serile lungi de vară!

O rochie plic

Își datorează numele materialului care se „pliază” în jurul taliei, semănând cu un plic. Oferta atât a mărcilor premium, cât și a lanțurilor de magazine include o selecție uriașă de modele care decorează rochii plic - dungi, buline, forme geometrice, margarete minuscule și alte flori variate. Un plus care evidențiază în mod vizibil talia, pe care merită să o alegi pentru acest tip de rochie, este o curea lată, din piele.

O rochie de prințesă

Lista include și rochii de ocazie , adică o rochie formală înțeleasă pe scară largă, uneori sub forma unui model evazat, alteori dreaptă, pe bretele mai largi. Acesta este un design foarte universal pe care îl vei purta la un eveniment special și la o nuntă. Rochia de ocazie este o rochie de cocktail perfectă și va încânta alături de o pereche de sandale cu toc înalt.

O rochie trapezoidală

O rochie trapezoidală, adică cea care este evazată în orice măsură, este cea mai bună alegere pentru sărbători mari, precum nunți sau botezuri. O pereche de pantofi cu toc , păr delicat ondulat, o geantă și bijuterii minimaliste și ești gata să sărbătorești. Dintre rochiile pentru nuntă, cele trapezoidale cuceresc clasamentele de popularitate. Ba mai mult, după o petrecere reușită, ținuta nu o vei atârna pe un cuier, ci o poți purta și în fiecare zi. Nu uita să alegi culori deschise, neutre!