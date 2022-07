Bijuteriile elegante: cum le asortezi ținutelor de vară

Tendințele acestui sezon creează o ocazie perfectă pentru ca tu să îți poți manifesta feminitatea și eleganța.

Vara este anotimpul regăsirii, al serilor petrecute în compania celor mai buni prieteni, al vacanțelor la mare. Este sezonul în care te poți bucura de relaxarea pe care ți-o oferă fiecare nou oraș pe care îl descoperi pe parcursul unui city break.

Pentru o seară de vară în care îți dorești să te bucuri de o ieșire la restaurant pe malul mării poți opta pentru o rochie fluidă, cu o expresie romantică, care să pună în evidență atuurile figurii și ale caracterului. Adaugă ținutei create un colier cu perle și te vei bucura de un look fermecător.

O întâlnire cu cele mai bune prietene este întotdeauna o idee bună, nu-i așa? Ținuta pe care alegi să o porți îți oferă un plus de încredere și, atunci când te reprezintă în totalitate, te face să radiezi. Fustele plisate sunt articole foarte apreciate în sezonul cald. Alege o astfel de fustă în culoarea lavandei, la care să adaugi o cămașă vaporoasă din mătase de culoarea spicului de grâu și o pereche de sandale cu un toc lejer, iar ținuta pe care o porți va atrage, cu siguranță, priviri admirative. Dar să nu uităm un aspect important. Bijuteriile dau ținutei tale o notă de eleganță. Alege să porți câteva inele cu sclipiri delicate iar plăcerea de a le purta va fi una infinită.

Plimbările alături de cei dragi, în care să te bucuri de răcoarea dimineții, sunt un moment prielnic de a crea noi amintiri. Fiecare obiect vestimentar pe care alegem să îl purtăm ne reprezintă și spune o poveste frumoasă, de fiecare dată. Fie că alegi să combini o rochie cu o pereche de pantofi sport, fie că alegi o pereche de pantaloni scurți din denim însoțiți de un top lejer, asigură-te că alegi culori pastelate care să pună și mai bine în valoare pielea ta sărutată de razele blânde ale soarelui. Alege să accesorizezi o astfel de ținută relaxată cu o pereche de cercei delicați, ca un simbol al expresiei iubirii.

Vara este cea mai frumoasă perioadă din an pentru a celebra iubirea. Evenimentele importante din viața noastră merită sărbătorite așa cum se cuvine. Atunci când ai format un look extrem de elegant și rafinat, alege să îi adaugi un plus de strălucire, punându-l în valoare cu ajutorul unui lănțișor cu pandantiv. Adaugă un clutch elegant și o pereche de sandale cu toc stiletto, pentru a avea o înfățișare ce va rămâne de neuitat.

Bucură-te de vară și de toate momentele unice pe care le trăiești în acest anotimp minunat. Fii remarcabilă prin ținutele pe care le creezi și le pui în valoare prin intermediul bijuteriilor pe care alegi să le porți!