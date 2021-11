Ce cadouri ofera romanii de Craciun?

Vine Craciunul si nu stii ce cadouri sa asezi sub brad pentru cei dragi? Nu doar copiii primesc cadouri de la Mos Craciun, ci si adultii. Daca vrei sa-ti surprinzi familia, prietenii sau apropiatii cu daruri bine alese de sarbatori, citeste mai departe cele mai inspirate sugestii.

Am vorbit cu expertii in cadouri de la Mindblower si i-am intrebat pe ei direct ce daruri ofera oamenii de Craciun. Asa am aflat ca cei mai organizati au inceput deja sa-si bifeze pe lista cadourile pentru cei dragi, inca din luna octombrie. Cei care ajung in vizita la nasi, la fini, la socri sau la parinti de Craciun, aleg sa ofere seturi cadou cu decantoare de whiskey, pahare rotative si originale, accesorii de vin. Femeile vor primi de Craciun cutiute de bijuterii, trandafiri din aur si aparate de masaj, iar barbatii vor descoperi sub brad unelte multifunctionale, ustensile pentru gratar, sosete cu mesaje amuzante, gadgeturi trasnite si carti amuzante. Iata mai exact ce cadouri de Craciun se ofera anul acesta.

Sosete colorate sau sosete cu mesaje amuzante

Ai vazut sosetele haioase "Bring me Wine" sau "Bring me Beer"? Acestea au un mesaj amuzant inscriptionat pe talpi. Mesajul este in engleza (in traducere: Daca vezi asta, mai adu-mi vin/ bere). Cei care cauta cadouri haioase, se opresec des la astfel de sosete. In afara de faptul ca sunt originale si starnesc zambete, sosetele sunt confortabile, calduroase, unisex si ideale pentru sezonul rece cand este Craciunul.

Cadouri de caldura

Un radiator mini, papuci de casa unicorn, ghetute pufoase de casa, o patura calduroasa cu maneci sau o patura sirena - iata doar 4 idei de cadouri originale pentru Craciun, care aduc mai multa caldura celor frigurosi. Cum Craciunul este chiar in plina iarna, aceste surprize sunt ideale pentru a fi oferite atunci.

Set cadou decantor cu pahare

Cei care merg in vizita de Craciun, la parinti, la socri, la bunici, la nasi sau fini, aleg cu precadere astfel de cadouri elegante, practice si originale. Cei de la Mindblower recomanda decantoarele in forma de glob pamantesc cu harta Lumii, decantoarele diamant cu pahare rotative dansante, decantoarele de vin cu picior arcuit pentru sedimentarea vinurilor rosii, precum si alte seturi de sticle deosebite cu pahare incluse.

Unelte multifunctionale

Uneltele de buzunar sunt extrem de practice in diferite imprejurari. Cu toate ca au dimensiuni foarte compacte, aceste unelte se desfac in 10 - 15 scule functionale (deschizatoare de capace, chei de diferite tipuri, surubelnite, cuttere etc). Multe femei aleg sa ofere de Craciun o unealta cadou barbatilor activi si priceputi din viata lor.

Perne cadou

Sub brad, multi romani vor gasi anul acesta si perne cadou, dar nu orice fel de perne. Specialistii in cadouri ne spun ca acum sunt in trend pernele de masaj, pernele multifunctionale, pernele cu brate pentru citit, cele pentru sezut, pentru echilibru si antrenamente fitness, pentru stimularea adoptarii unei pozitii sanatoase pe timp de noapte.

Lampi cadou

Cele mai frumoase lampi cadou se vor gasi sub brad si anul acesta. Pentru copii, poti alege o lampa de veghe in forma de dinozaur, de unicorn, cu bile fosforescente sau cu proiector de stele pe tavan. Femeile romantice, vesele si copilaroase vor primi lampi proiector cu apus de soare, lampi luna in culori (cu 16 nuante si telcomanda) sau lampi cu sistem de aprindere prin magnetism. Pentru barbati, poti alege o lampa minge cu plasma in interior, o lampa de birou cu organizator, cu picior flexibil sau o lampa pliabila multifunctionala.

Puzzle 3D pentru adulti

Nu doar copiii sunt topiti dupa puzzle-uri. Intr-o lume tot mai acaparata de tehnologie, sa rezolvi un puzzle mecanic este o activitate extrem de relaxanta. Noile puzzle-uri mecanice de la Ugears sunt absolut exceptionale si propun o serie de modele ingenioase, foarte interesante. Astfel, pentru femei, poti gasi usor un puzzle 3D cufar sau cutie de bijuterii, un fluture care bate din aripi sau o caleasca trasa de cai. Barbatii se vor bucura sa aseze cap la cap piesele pentru un puzzle 3D in forma de masina de epoca, acvariu mecanic, ceas de perete cu pendul, tahometru sau motocicleta.

Difuzor aromaterapie

Aceste difuzoare sunt excelente pentru a fi oferite de Craciun. De aceea, nu este de mirare ca multi sunt cei care aleg sa le ofere parintilor, prietenilor, amicilor, colegilor sau chiar copiilor. Difuzoarele functioneaza cu uleiuri esentiale diverse si aduc in camera miresme proaspete, reconfortate. Apoi, in functie de uleiurile folosite, terapia cu arome poate combate stresul, poate stimula productivitatea sau poate ameliora problemele de respiratie ori de piele uscata.



Cadouri haioase

O categorie aparte de cadouri de Craciun sunt cele foarte amuzante. Tinerii, adolescentii si cei care iubesc viata si vor sa iasa din cercul vicios al cadourilor plictisitoare, aleg mai mereu astfel de cadouri haioase. Specialistii in cadouri de la Mindblower ne-au spus ce cadouri hazlii cumpara oamenii anul acesta de Craciun: tasta Enter uriasa de dat cu pumnul (gadget antistres), carti amuzante (cum ar fi 52 de lucruri de facut cand stai pe WC), masinuta care urca pe tavan si pereti, cana innobilata cu o coroana, pistol cu bani, hamac pentru picioare, papusa voodoo pentru sef, masca de dormit broscuta curioasa ori sort pentru barbierit.

Accesorii de vin si cadouri de baut

Acestea sunt perfecte atunci cand mergi in vizita, dar si pentru parinti, bunici, sefi, parteneri de afaceri, clienti importanti, sot, iubit etc. Cele mai vandute cadouri de Craciun din aceasta gama sunt tirbusoanele electrice la set cadou cu alte accesorii, termometru de vin, caseta elegantac cu accesorii de vin si piese de sah, pahare rotative dansante, ghiduri de vin si bere, cutii de colectionat capace de vin si bere, racitor de vin, trofeul de bere, frapiere, cuburi de granit pentru racit bauturile, suporturi elegante de vin.

Acum ai aflat ce ofera oamenii cadou de Craciun. Poate ca si tu vei primi unul din aceste cadouri sub brad anul acesta. Continua sa-ti bifezi pe lista cadourile pentru toti cei dragi tie: mama, tata, frate, partener de viata, prieteni, nasi, amici, colegi de birou, sefi sau parteneri de afaceri. Pentru toate cadourile sugerate mai sus si tone de alte idei de cadouri, mergi pe MindBlower.ro.