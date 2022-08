Cum aleg un portofel - 6 sfaturi utile in alegerea portofelului pentru barbati

Completeaza-ti tinuta de zi sau de seara cu accesoriile noastre din piele naturala lux pentru barbati. La Caza Pelletteria gasesti modele de portofele barbatesti fabricate in Romania sau import Italia. Un portofel este un lucru personal, care spune multe despre personalitatea celui care-l poarta: ordonat, dezordonat sau care nu acorda suficienta atentie detaliilor. Pentru ca sunt atat de multe modele , tipuri, dimensiuni si culori, alegerea portofelului potrivit este o adevarata provocare. Pentru a te bucura cat mai mult de el, alegeti portofele, portmonee si portcarduri din pielea naturala. Daca sunteti in cautarea unui portofel nou, trebuie sa tineti cont de urmatoarele considerente.

Materialul:

Portofelul sa fie din piele naturala pentru o mai buna rezistenta in timp. Cheia calitatii pielii este modul in care este tratata, colorata si prelucrata, toate acestea putand afecta durabilitatea si calitatea produsului. Sa ne amintim ca, toata pielea din care se confectioneaza produsul, nu este la fel de pe tot animalul de la care provine, de aceea este foarte importanta metoda de prelucrare. Este de inteles ca o calitate superioara inseamna un pret mai mare, dar costul nu ar trebui sa fie singurul factor de luat in considerare. Pretul final depinde mult de manufactura produsului si accesoriile folosite.

Dimensiunea:

Portofelul sa aiba dimensiunea potrivita pentru carduri, bani si documente. Portofel cu capsa barbatesc sau fara capsa, este la alegerea ta, important este sa-ti asigure utilitatea pe care ti-o doresti. Pentru ca aveti o mare cantitate de carduri, aceasta nu inseamna ca trebuie sa le puneti pe toate intr-un portofel. Puteti alege un portcard din piele pentru ele.

Aspectul este si el foarte important. Trebuie sa se potriveasca cu tinuta ta.

De obicei purtam un portofel in fiecare zi. Dar atunci cand imbracam un costum elegant, de exemplu, nu purtam un portofel cu multe compartimente pentru carduri si bancnote, ci un portofel slim care poate fi purtat in buzunarul interior al sacoului fara a modifica forma acestuia.

4 Compartimentarea

Portofelul este un accesoriul care te insoteste pe parcursul intregii zile. Asigura-te ca este foarte bine compartimentat, cu buzunare speciale pentru bancnote, carduri si monezi, astfel eviti cautarea haotica a acestora. Daca iti place stilul minimalist, atunci ai nevoie de un portofel subtire de dimensiuni mici cu putine compartimente.

5. Culoarea:

Daca stilul tau este clasic elegant, opteaza pentru un portofel negru sau maro, uni, usor de asortat. Daca esti o persoana mai indrazneata, poti alege din colectia Caza Pelletteria un portofel colorat, rosu, maro sau gri, de exemplu.

Sursa foto: Caza Pelletteria

6. Tipul de inchidere a portofelului:

Orice model ai alege, trebuie sa te asiguri ca este bine securizat de aceea trebuie sa acorzi atentie tipului de inchizatoare. Portofele cu capsa exterioara sau interioara iti asigura mai multa siguranta.

Sursa foto: Caza Pelletteria

Speram ca sfaturile noastre ti-au fost de ajutor in achizitionarea portofelului perfect. Daca inca nu ai ales un model anume, te invitam sa vizitezi magazinul online caza.ro. Comanda astazi cele mai populare si utile accesorii si cadouri pentru barbati si le vei primi acasa sau la serviciu rapid si confortabil.