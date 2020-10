Cum sa alegi bratari semipretioase zodii pentru a te simti energizat si implinit !

Pietrele semipretioase au atat de multe proprietati misterioase! Conform cristaloterapiei, fiecare dintre ele este capabila sa transmita purtatorului energie pozitiva. Tot ce trebuie sa faci este sa alegi cele potrivite pietre semipretioase si sa le porti asupra ta. Se stie ca exista o legatura profunda intre semnele zodiacale si pietrele naturale: fiecare semn are o piatra semipretioasa norocoasa, care trebuie purtata ca amuleta de protectie cu fiecare ocazie. De exemplu, poti purta bratari semipretioase zodii, cu un aspect deosebit, de la e-crystals.com, pentru ca, sa fim sinceri, nu numai ca pietrele acestea aduc noroc, dar sunt si frumoase, cu toate culorile si stralucirile lor fantastice. Alege-le pentru tine sau ofera-le unei persoane speciale.

Cum stii ce piatra corespunde fiecarei zodii? Exista multe componente ale unei diagrame care pot face lumina in profilului tau astrologic unic. De exemplu, semnul tau zodiacal reflecta personalitatea ta emotionala si esenta ta. Toate sunt esentiale pentru intelegerea fatetelor unice ale profilului tau astrologic, iar pietrele corespunzatoare au puterea de a-ti intensifica vibratiile si de a-ti facilita relaxarea si echilibrul.

Fiecare piatra semipretioasa are propriile sale, proprietati de vindecare, care sunt corespunzatoare cu nevoile fiecarui semn.

Pietrele vindecatoare pentru semnele zodiacale ofera vibratii puternice. Dar, inainte de a cumpara una, afla ce piatra semipretioasa corespunde cu semnului tau zodiacal:

Berbec: hematit

Hematitul ajuta la promovarea concentrarii, pe care Berbecul o poate folosi in diferite scopuri. Berbecii au o energie de foc care poate duce atat la spontaneitate pozitiva, cat si la impulsivitate. Hematitul ajuta la mentinerea perspectivei, la baza acelei energii de foc si ii aduce inapoi pe Pamant inainte de a intreprinde actiuni irationale.

Taur: cuart roz

Cuartul roz promoveaza dragostea, iar taurii iubesc...sa iubeasca. Dar, de asemenea, pot fi incredibil de incapatanati, iar cuartul roz este util pentru promovarea receptivitatii si deschiderii catre noi ganduri si opinii.

Gemeni: cuart de stanca

Gemenii cauta intotdeauna identitatea de sine, iar cuartul de stanca este util pentru a gasi claritatea pe care o cauta. Cuartul este, de asemenea, util pentru a ne aminti ca ni se permite sa fim exact cine suntem si sa nu ne cerem niciodata scuze pentru asta, ceea ce reprezinta un sentiment perfect pentru Gemenii cu mai multe fete.

Rac: piatra lunii

Racii sunt condusi de Luna si alimentati de apa, ceea ce ii poate duce la un dezechilibru emotional (avand in vedere ca Luna stapaneste emotia). Pastrarea pietrei lunii langa tine te va ajuta sa intretii acel spirit interior si sa iti oferi tie insuti ceea ce iti trebuie.

Leu: piatra soarelui

Leul este opusul Racului prin faptul ca acesta este condus de soare. Piatra soarelui este utila pentru promovarea acelui foc interior, pentru a te ajuta sa fii mai increzator. Desi esti cunoscut pentru increderea in propria persoana, esti, de asemenea, profund emotional si creativ. Revino la piatra soarelui cand ai nevoie de energie.

Fecioara: agat

Fecioarele sunt perfectionistii zodiacului, ceea ce inseamna ca de multe ori au probleme si trebuie sa simta energia Pamantului si sa ramana pe Pamant. Agatul este piatra perfecta pentru Fecioare, deoarece promoveaza o energie calmanta si impamantare.

Balanta: citrin

Balanta duce o viata de lux si aduce echilibru rotii zodiacale. Cu toate acestea, Balantele sunt, de asemenea, extrem de indecise si se lupta cu increderea in deciziile lor. De aceea, citrinul, membru al familiei cuartului, este cristalul perfect pentru o Balanta. Adu citrinul aproape de inima atunci cand ai nevoie de un plus de incredere si iubire de sine. Efectele vor fi nebanuite.

Scorpion: obsidian

Scorpionii lupta de multe ori cu inversunare pentru cei pe care ii iubesc si sunt protectori innascuti. Obsidianul este cristalul perfect pentru un Scorpion, deoarece te protejeaza de negativitate prin absorbtia acelei energii negative si blocarea acesteia. Tinand cont de temperamentul acestei zodii, o astfel de piatra ar trebui sa stea mereu langa un Scorpion.

Sagetator: ochi de tigru

Semn zodical solar, Sagetatorul are o pasiune pentru invatare, pentru culegerea de noi informatii. De asemenea, reprezentantii zodiei sunt adesea sufletul petrecerilor, fiind plini de energie. Ochiul de tigru promoveaza pasiunea, siguranta de sine si este un cristal ce face conexiunea cu natura. Asa ca alege ochiul de tigru atunci cand doresti sa te umpli de energie, fie pentru a invata, fie pentru a te distra.

Capricorn: mica purpurie

O persoana nascuta sub semnul Capricornului este probabil sa fie logica, ceea ce face ca mica purpurie sa fie excelenta, deoarece promoveaza gandirea logica. Daca simti ca te lupti cu ganduri neclare sau idei ambigue, tu, cel din zodia Capricorn, poarta asupra ta o piatra de mica purpurie.

Varsator: granat

Granatul are tendinta de a-i ajuta pe Varsatori sa se simta mai siguri si mai determinati in atingerea scopurilor. Varsatorii sunt adesea priviti ca lipsiti de emotii, dar si putin dezinteresati. Granatul ii ajuta sa se concentreze si sa isi duca la bun sfarsit toate proiectele.

Pesti: ametist

Ametistul este atotputernic, deoarece promoveaza digestia si cumpatarea. Acest lucru este perfect pentru Pesti, cel mai misterios semn de apa, care tind sa traiasca intr-o stare asemanatoare visului, cu griji cu privire la viitor. Daca vei aduce o piatra de ametist in viata ta atunci cand ai nevoie de ceva calm si linistitor, vei vedea ca ai luat decizia corecta.

Acestea sunt doar cateva exemple de pietre semipretioase ce corespund zodiilor. Desigur, ele sunt mult mai multe. Pot fi purtate aspura unei persoane ca si amulete sau bratari. De asemenea, ele pot fi purtate individual sau in combinatie, in functie de ce problema doresti sa rezolvi prin canalizarea energiei acestora. Intra pe e-crystals.com si alege piatra sau pietrele semipretioase care iti vor aduce bunastare si energie in viata.