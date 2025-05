Start pentru Festivalul Filmului European 2025: cinema, diversitate, dialog

Mark Cousins este un nume de referință în cinematografia documentară, apreciat pentru pasiunea lui pentru istoria filmului, stilul poetic și enciclopedic și rolul său esențial în promovarea și înțelegerea artei cinematografice la nivel mondial.

Festivalul va continua apoi la Cinema Elvire Popesco (9-15 mai) și Cinemateca Eforie (9 – 11 și 16 – 18 mai) și în alte nouă orașe din țară: Brașov (9 – 11 mai, Centrul Cultural Reduta), Timișoara (15 – 18 mai, Cinema Studio), Sfântu Gheorghe (17 – 18 mai, Cinema Arta by Cityplex), Botoșani (22 – 25 mai, Cinema Unirea), Deva (23 – 25 mai, Centrul Cultural Drăgan Muntean), Iași (23 – 25 mai, Muzeul Vasile Pogor – Casa Junimii), Chitila (30 mai – 1 iunie, Amfiteatrul din Parcul Valea Mangului), Târgu Jiu (30 mai – 1 iunie, Cinema Sergiu Nicolaescu) și Târgu Mureș (30 mai – 1 iunie, Muzeul Județean Mureș - Secţia de Istorie (Cetate), Sala Multimedia).

“De 29 de ani, cu fiecare ediție nouă a Festivalului Filmului European îi spunem Uniunii Europene „La mulți ani!” de ziua ei. Iar azi o facem mai apăsat decât oricând, însă în continuare sub semnul dialogului. Așa cum spune motto-ul ediției 2025 a FFE, „cultura unește”. De aceea ne străduim mereu să aducem în festival filme variate, relevante, uneori provocatoare, dar o facem întotdeauna cu bună credință și cu dorința de a netezi drumul către înțelegerea diversității ce caracterizează continentul european. Suntem o generație norocoasă, pentru că am parcurs fiecare pas pe drumul către Europa, și experiențele acumulate pe parcurs ne-au îmbogățit, ne-au bucurat și, mai ales, ne-au călit”, a declarat Liviu Jicman, președintele Institutului Cultural Român, în cadrul conferinței de presă de azi de la sediul ICR.

La conferința de presă dedicată lansării noii ediții FFE au mai participat: Cătălin Olaru (directorul artistic al 29.FFE), Laura Napolitano (Președinta EUNIC România / Directoarea Institutului Italian de Cultură), Laurențiu Damian (Președintele Uniunii Cineaștilor din România - UCIN) și Ioana Mischie (regizoare, ambasadoarea onorifică a acestei ediții FFE).

Continuăm această tradiție de a avea un ambasador al Festivalului: un regizor român care ne propune o viziune originală asupra temei ediției, printr-o perspectivă personală și creativă filtrată prin tehnologii inovative și a software-urilor de ultimă generație.

„Am conceput un film-manifest („Rectangular Sun”) care să portretizeze esența universală, holistică, transformatoare a cinematografiei, nu forma adesea locală. Cinema-ul este un soare dreptunghiular care trezește imaginația colectivă. Lumina emanată de ecranul-poem nu este o formă de escapism, ci o formă de regăsire. Fiecare dintre noi poartă un cinema interior. Un festival cinematografic declanșează un nou anotimp creativ care ne face mintea, trupul, spiritul să renască. Mi-ar plăcea să contribui la extinderea tezaurului cinematografic european nu doar în săli, ci și în aer liber, în școli, în spitale, în instituții și cartiere în formare. Această ediție festivalieră are cea mai mare întindere națională de până acum și sunt recunoscătoare că pot să contribui la acest demers. Într-o lume profund polarizată, cinema-ul unește, inspiră și propagă lumină interioară.” a declarat Ioana Mischie, realizatoarea spotului ediției 29.FFE, regizoare, artistă inovatoare, ale cărei proiecte transmedia îmbină film, realitate virtuală și media interactivă.

Ediția din acest an a Festivalului Filmului European, curatoriată de criticul de film Cătălin Olaru, reunește peste 40 de lungmetraje (din care 28 prezentate în premieră națională) și 2 selecții de scurtmetraje, proiectate de asemenea în premieră națională. Printre filmele din selecție se numără 11 documentare, 13 filme regizate de femei și 2 filme – coregizate de femei.

Proiecțiile de filme vor fi completate de discuții cu echipele filmelor și întâlniri cu invitații speciali.

„Dincolo de întâlnirea cu cele mai relevante filme noi din spațiul european, FFE e și locul de întâlnire al cinefililor cu cineaștii din spatele camerei. La București, ne bucurăm de prezența regizoarei portugheze Margarida Cardoso, care va participa la 2 sesiuni de întrebări și răspunsuri. Acestea vor avea loc la finalul proiecțiile filmelor „Yvone Kane” (2014) și „Banzo” (2024), revelația tăcută a celei mai recente ediții a festivalului de la Karlovy Vary. (10 mai, la Cinemateca Eforie)

De la întâlnirea cu publicul nu va lipsi nici regizorul Dragoș Turea, cunoscut publicului român mulțumită debutului său în lungmetraj, „Grădina sovietică”. Acesta va prezenta în premieră mondială noul său documentar, „Arma secretă”, investigație filmată parțial în Ucraina, în plin război. (13 mai, la Cinema Elvire Popesco)

Un ultim film găzduit de Cinema Elvira Popescu este câștigătorul marelui premiu al IDFA (International Documentary Film Festival Amsterdam), documentarul „1489” realizat de Shoghakat Vardanyan, și ea prezentă la București, dedicat unei alte conflagrații, cel de-al doilea război din Nagorno-Karabah. În ciuda șanselor tot mai firave ca fratele ei să mai fie în viață, tânăra cineastă din Armenia nu se oprește din căutări, dovadă că luptele care contează trebuie duse până la capăt (15 mai, la Cinema Elvire Popesco).” a declarat Cătălin Olaru, directorul artistic al FFE

În București, Festivalul se încheie pe 18 mai, cu 100.000.000 / Cent mille milliards, filmul lui Virgil Vernier, căruia 29.FFE îi dedică un mic medalion. Pe lângă filmul din închidere vor mai fi proiectate Sophia Antipolis și scurtmetrajele Imperial Princess, Sapphire Crystal și Orléans.

Virgil Vernier este un regizor, scenarist și actor francez de origine română, una dintre vocile noi și distincte ale cinematografiei franceze – un observator atent al Europei globalizate, ale cărui lucrări îmbină ficțiune, documentar și mit.

Tot în închidere va fi acordat și Premiul Publicului, un premiu onorific, de popularitate, care se acordă filmului care întrunește cele mai multe voturi din partea cinefililor, pe site-ul www.ffe.ro.

Spotul acestei ediții a FFE și alte detalii - pot fi găsite aici: www.ffe.ro.

În București și Timișoara biletele pot fi achiziționate de la casele de bilete ale acestora sau online, de pe platforma Eventbook, iar pentru Sala Luceafărul, de la casa de bilete și online, de pe www.bilet.ro. În celelalte orașe, accesul la proiecții este gratuit.

Festivalul Filmului European este organizat de Institutul Cultural Român, cu sprijinul Reprezentanței Comisiei Europene în România și EUNIC România, în parteneriat cu UCIN – Uniunea Cineaștilor din România, ambasadele, centrele și institutele culturale europene: Forumul Cultural Austriac, Ambasada Republicii Cipru, Ambasada Croației, Ambasada Finlandei, Ambasada Franței, Institutul Francez, Goethe-Institut, Institutul Italian de Cultură, British Council, Ambasada Republicii Moldova, Ambasada Regatului Ţărilor de Jos, Institutul Polonez, Ambasada Slovaciei, Ambasada Sloveniei, Ambasada Suediei, Institutul Camões, Ambasada Spaniei, Institutul Cervantes, Institutul Cultural Turc „Yunus Emre“, Institutul Liszt - Centrul Cultural Maghiar, Ambasada Ucrainei, Biroul Parlamentului European în România, Arhiva Activă, Arhiva Națională de Filme.

ANEXA – PROGRAMUL FILMELOR ÎN BUCUREȘTI

JOI 8 mai – Gala Festivalului Filmului European

Sala Luceafărul

19:00 O neașteptată întrezărire a unor lucruri mai profunde / A Sudden Glimpse to Deeper Things – r: Mark Cousins / Marea Britanie / 2024, 88' (doc.)

VINERI 9 mai

Cinema Elvire Popesco

17:30 Terapie de familie / Family Therapy / Odrešitev za začetnike – r. Sonja Prosenc / Slovenia, Italia, Norvegia, Croația, Serbia / 2024, 122’

20:00 Un film neterminat / An Unfinished Film – r: Lou Ye / Germania, Singapore / 2024, 106’

Cinemateca Eforie

17:30 Scurtmetraje britanice / BAFTA Shorts – Marea Britanie / 2023 / 120’

20:00 Insula roșie / Red Island / L'île rouge – r: Robin Campillo / Franța, Belgia / 2023, 117'

Goethe Institut

18:30 Lumea e mare, iar salvarea se ascunde după colţ / The World Is Big and Salvation Lurks Around the Corner / Svetat e golyam i spasenie debne otvsyakade – r: Stephan Komandarev / Bulgaria, Germania / 2008, 105’

SÂMBĂTĂ 10 mai

Cinema Elvire Popesco

11:00 Mica prințesă Itty Bitty / Itty Bitty Princess / Prinsessa Pikkiriikki – r: Lauri Maijala / Finlanda / 2024, 75’ (film de familie)

16:30 Excavatoare și dramă / Bagger Drama – r: Piet Baumgartner / Elveția / 2024, 96'

18:30 Luna / Moon / Mond – r: Kurdwin Ayub / Austria / 2024, 93'

20:30 Toxic / Akiplėša – r: Saulė Bliuvaitė / Lituania / 2024, 99'

Cinemateca Eforie

15:00 Regina Lear / Queen Lear / Kraliçe Lear – r: Pelin Esmer / Turcia / 2019, 84’ (doc.)

17:00 Yvone Kane – r: Margarida Cardoso / Portugalia, Mozambic / 2014, 117' (doc.) + Q&A

19:30 Banzo – r: Margarida Cardoso / Portugalia, Franța, Țările de Jos / 2024, 127' + Q&A

DUMINICĂ 11 mai

Cinema Elvire Popesco

13:30 Am scris întâmplător o carte / I Accidentally Wrote a Book / Véletlenül írtam egy könyvet –

r: Nóra Lakos / Ungaria, Țările de Jos / 2024, 98' (film de familie)

16:00 Drumul de întoarcere / Memory Lane / De Terugreis – r: Jelle de Jonge / Țările de Jos, Belgia / 2024, 98'

18:00 Vaietul / The Wailing / El Llanto – r: Pedro Martín Calero / Spania, Franța, Argentina / 2024, 107'

20:30 Baia Diavolului / Devil's Bath / Des Teufels Bad – r: Veronika Franz, Severin Fiala / Austria, Germania / 2024, 121'

Cinemateca Eforie

17:00 Printre palmieri, bombele sau Căutând reflecții în câmpul toxic al abundenței / Among the Palms the Bombs, or: Looking for Reflections in the Toxic Field of Plenty – r: Lukas Marxt, Vanja Smiljanić / Austria, Germania / 2024, 85’ (doc.)

19:00 RETRO Ernst Lubitsch – r: Ernst Lubitsch / Germania / 1919, 130'

un eveniment Arhiva Activă x Arhiva Națională de Filme x Goethe-Institut:

Prințesa stridiilor / Die Austern prinzessin

Păpușa / Die Puppe

LUNI 12 mai

Cinema Elvire Popesco

18:00 Torpila suedeză / The Swedish Torpedo / Den Svenska Torpeden – r: Frida Kempff / Suedia / 2024, 120'

20:30 Oase și nume / Bones and Names / Knochen und Namen – r: Fabian Stumm / Germania / 2023, 104'

MARȚI 13 mai

Cinema Elvire Popesco

18:00 Fata cu acul / The Girl with the Needle / Pigen med nålen – r: Magnus von Horn / Danemarca, Polonia / 2024, 123’ (doc.)

20:30 Arma supremă / Ultimate Weapon – r. Dragoș Turea / Republica Moldova / 2025, 77' (doc.) +Q&A

MIERCURI 14 mai

Cinema Elvire Popesco

18:00 Légua – r: Filipa Reis, João Miller Guerra / Portugalia, Franța, Italia / 2023, 119'

20:30 Limbă străină / Foreign Language / Langue Étrangère – r: Claire Burger / Franța, Germania, Belgia / 2024, 105'

JOI 15 mai

Cinema Elvire Popesco

17:30 Steaua albastră / The Blue Star / La Estrella Azul – r: Javier Macipe / Spania, Argentina / 2023, 128'

20:00 1489 – r: Shoghakat Vardanyan / Armenia / 2023, 76' (doc.) +Q&A

VINERI 16 mai

Cinemateca Eforie

18:30 Sophia Antipolis – r: Virgil Vernier / Franța / 2018, 98'

20:30 Sub o stea norocoasă / Wishing on a Star – r: Péter Kerekes / Italia, Slovacia / 2024, 99'

SÂMBĂTĂ 17 mai

Cinemateca Eforie

14:00 Scurtmetraje Virgil Vernier: Orléans (2012), Sapphire Crystal (2019), Imperial Princess (2024), Franța / 137'

16:30 Tinerețe (Vremuri grele) / Youth (Hard Times) / Qing chun (Ku) – r: Wang Bing / Franța, Luxemburg / 2024, 227' (doc.)

20:30 Așa cum e noaptea / Where the Night Stands Still / Come la notte – Liryc Dela Cruz / Italia, Filipine / 2025, 75’

DUMINICĂ 18 mai

Cinemateca Eforie

17:00 Tinerețe (Întoarcerea acasă) / Youth (Homecoming) / Qing chun (Gui) – r: Wang Bing / Franța, Luxemburg / 2024, 152' (doc.)

20:00 O sută de mii de miliarde / 100,000,000,000,000/ Cent mille milliards – r: Virgil Vernier / Franța / 2024, 77'

+Q&A - Proiecție în prezența invitaților speciali

În eventualitatea în care vor interveni modificări în program, acestea vor fi anunțate pe: www.ffe.ro și www.facebook.com/ffeRomania