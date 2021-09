Cum sa atragi atentia unei femeie pe care vrei sa o cuceresti?

Cand vine vorba de a atrage atentia unei femei, multi barbati se angajeaza in comportamente care duc la exces. Sunt acei barbati care pozeaza in profesor, cei care se ascund, cei care devin aroganti si chiar neplacuti. Pe scurt, se pare ca acesti barbati sunt convinsi ca pentru a atrage atentia este necesar sa joace un anumit rol. Gresit! A te preface ceea ce nu esti este ca si cum ai purta o masca pentru a ascunde cine esti cu adevarat, ceea ce inseamna ca ti-e frica sau crezi ca nu esti suficient de bun.

Femeile sunt foarte perceptive si simt imediat daca joci sau nu un rol. Si daca vad ca te prefaci ca esti ceea ce nu esti. Dar cum atragi atentia unei fete? Ce face cu adevarat diferenta intre o persoana care este in centrul atentiei si o persoana care trece neobservata? Sunt gesturi, un anume comportament sau un cadou pentru femeia iubita elementele cheie? Vom vedea in acest articol!

Siguranta de sine

Un om increzator atrage imediat atentia oricui. Acest barbat este mai energic, se misca natural si increzator, are o voce ferma, dar nu tipa, este spontan si natural. Un om ca acesta ii face pe toti sa se simta bine pentru ca transmite celor din jur o energie pozitiva puternica. Cunosti situatia atunci cand iesi cu prietenii si unul dintre ei reuseste aproape intotdeauna sa fie centrul atentiei, aducand bunastare celor din jur intr-un mod complet natural? El este acel om care atrage atentia. Dar de ce un barbat increzator atrage atentia unei femei?

In primul rand pentru ca, asa cum am vazut, cei care dau dovada de incredere in propria persoana nu trec neobservati deoarece reusesc sa se remarce in multime.

In al doilea rand, un barbat increzator este mai capabil sa aduca valoare in viata unei femei. Este mai capabil sa depaseasca provocarile, nu este usor ingenuncheat de dificultati, este mai stabil emotional. Pe scurt: o piatra solida pe care o femeie se poate sprijini si alaturi de care se poate simti confortabil.

Dar cum poti deveni increzator in propria persoana? Nu exista multe alternative: trebuie sa iesi din zona ta de confort. Adica sa inveti sa te confrunti cu noi provocari si noi obstacole. Asadar, trebuie sa iesi din zona confort incetul cu incetul, facand pasi constanti.

Igiena personala

Aceasta este o necesitate pentru oricine doreste sa atraga atentia unei femei. Multi barbati subestimeaza acest lucru si fac o greseala foarte mare. Da, iti vine sa crezi sau nu, mai sunt barbati care ignora total acest lucru si asta se vede, iar uneori se simte.

Nu ignora faptul ca femeile sunt mult mai atente si mai sensibile la igiena celor din jur. Ar trebui sa intelegi rapid cum lipsa de ingrijire te poate face sa pierzi multe puncte in fata unei femei.

Pentru a rezuma cat mai mult posibil, voi enumera lucrurile pe care trebuie sa le aiba in vedere un barbat atunci cand iese din casa: dus, unghii taiate, maini ingrijite, dinti curati si respiratie proaspata, haine curate, ingrijite, par pieptanat si spalat. Desigur, sa nu uitam de parfum!

Aminteste-ti ca un barbat care stie sa se ingrijeasca este foarte bine vazut de femei pentru ca a avea grija de sine este sinonim cu respectul de sine.

Stilul personal

Imbracamintea este intotdeauna foarte subevaluata de barbati. De fapt, femeile sunt mai predispuse sa fie mai atente la felul in care se imbraca decat barbatii. Este evident ca, pentru a atrage o femeie, increderea in sine si energia masculina sunt primul lucru de care trebuie sa tii cont, dar asta nu inseamna ca stilul nu conteaza. De fapt, conteaza foarte mult.

Evident, exista un miliard de lucruri de spus despre cum sa te imbraci, dar cateva elemente sunt de baza:

-Imbraca-te dupa o tema. De exemplu, daca esti imbracat elegant, nu purta adidasi murdari. Hainele nu trebuie sa fie rafinate si nu aleatorii.

-Imbraca-te intotdeauna cat mai bine. Acest punct este foarte important. Cand iesi, incearca sa acorzi atentie aspectului tau. Femeile sunt foarte atente la detalii si vad imediat daca ti-ai ingrijit look-ul sau daca ai pus pe tine primele lucruri pe care le-ai gasit in dulap.

-Fa un efort pentru a face combinatiile de haine. De multe ori este suficient doar sa combini o haina pentru a o face sa arate mult mai frumoasa. Incerca sa gasesti combinatiile potrivite pe site-uri de specialitate.

Ofera un cadou

Stiu ca toti barbatii se gandesc, la un moment dat sa ofere un cadou femeii iubite, insa un cadou de inceput, pentru a-i atrage atentia este important si greu de ales. De ce? Pentru ca trebuie sa o impresionezi, insa fara a fi ostentativ. Cadoul trebuie sa fie accesibil ca pret dar sa nu iti dea impresia de ieftin. Cadoul poate fi amuzant dar nu sa jigneasca. Un exemplu de cadou? Un buchet de flori si o cutie de bomboane de ciocolata pot impresiona. Daca ti-ai facut temele inainte de intalnire, afla ce ii place si incearca sa ii oferi ceva ce se incadreaza in dorintele ei. De exemplu, ofera-i CD-ul cu muzica artistului preferat. Sau poti sa ii oferi o bijuterie (nu inel) din argint cu o piatra colorata care crezi ca i se potriveste. Dar daca darul ta va fi prea scump, s-ar putea sa o intimidezi.

Ganduri de final…

Fii tu insuti, nu brava si nu te arata atoatestiutor, chiar daca ai trei doctorate. O femeie va fi impresionata daca o lasi sa vorbeasca, daca o asculti si daca comunici cu ea. Fii ingrijit si educat, atat in limbaj, cat si in gesturi. Doar asa femeia la care visezi va fi cucerita!