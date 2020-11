Idei de cadouri de Crăciun fabricate în România

Anul aceasta nu a fost cel mai bun pentru mai nimeni, așa că ne putem face singuri o bucurie și să încercăm să prelungim un pic atmosfera sărbătorilor de iarnă măcar. Așa că nu e prea devreme să ne gândim la cadourile de Crăciun și vă propun creațiile unor artiști sau antreprenori români. În cazul lor e cu atât mai important să comandați din timp, cu cât ei nu lucrează cu stocuri mari.

Cu siguranță, nu veți greși cu ceva tricotat de la Made in Roșia Montana. Povestea afacerii e una foarte frumoasă. Tică Darie a studiat design multimedia la Københavns Erhvervsakademi în Copenhaga, Danemarca. În vara lui 2012 și 2013, a traversat Europa pe bicicletă din Copenhaga la Roșia Montană, încercând să atragă atenția asupra proiectului minier de distrugere a localității. În toamna lui 2013, a decis să se mute și să se implice direct în comunitatea din Roșia Montană. La sfârșitul anului, chiar înainte de Crăciun a primit cadou o pereche de șosete din lână de la o doamnă din sat care era pasionată de tricotat. Tică a publicat o fotografie cu șosetele de lână pe Facebook, iar în două zile au fost comandate peste 100 de perechi. Acum fac și fulare și căciuli și alte produse, iar afacerea este una socială, care reinvestește 90% din profit în dezvoltarea companiei, iar 10% în educație.

Un alt cadou și util și simpatic poate să vină de la Chicineta. Farfurii sau căni cu mesaj, apărute la ideea unei foste jurnaliste, Oana Titică. Toate obiectele sunt produse la fabrici de porțelan sau ceramică din țară, iar grafica este realizată în colaborare cu designeri români. ”Chicineta e o poveste scurtă, în mesaje pe farfurii, despre mine şi femeile din jurul meu. Despre cine suntem în toate ipostazele, de la nevrotice la îndrăgostite, de la arogante la disperate după dulciuri. Şi toate celelalte.

Farfuriile au fost create într-un moment în care nu mai suportam să văd peste tot porţelanuri cu clişee, de la „Cea mai bună mamă” la „I love cupcakes” şi aşa s-a ajuns la Great butts are made in the kitchen, Sex before food sau Let’s get drunk together. Fiindcă sunt nişte mesaje mai sincere şi vorbesc mai mult despre ce e în capul nostru. Sau cel puţin al meu”, povestește Oana Titică.

Lumânările de la Cup & Candle sunt și ele un cadou potrivit, iar colecțiile de Crăciun vor fi, probabil, lansate în perioada următoare. Puteți însă alege și din cele obișnuite, preferata mea este cea cu orașe, pentru că uneori ne dorim să ne aducem marea și starea de Vama Veche acasă, alteori ne amintim de aroma Sibiului, iar colecția creată de Oana Botezatu face asta cu succes. Povestea a plecat de la refolosirea ceștilor vechi de porțelan. “Cup&Candle este mai mult decât îi spune numele, o ceașcă și o lumânare. Este ceașca din care îți va plăcea să-ți bei de acum ceaiul sau cafeaua cu lapte sau shot-ul de espresso. Iar lumânarea este mica ta plăcere de fiecare seară, ușor parfumată, perfectă pentru serile în care vrei să citești. Sau să te bucuri de liniște. Cup&Candle este un plus la atmosfera liniștitoare din livingul tău. Sau un cadou frumos pentru cineva drag. Cup&Candle este un produs eco-șic. În primul rând, folosim ceară din soia nemodificată genetic, o ceară eco-friendly și non-toxică, spre deosebire de ceara cu parafină. În plus, la Cup&Candle ne place să punem în valoare cești vechi, din porțelanuri cu dichis. Odată ce lumânarea a ars, ceașca poate fi refolosită”, spune Oana Botezatu.

Societatea Ornitologică din România a realizat o colecție de insigne cu diverse păsări sau animale specifice țării noastre. Au și un preț foarte bun și puteți cumpăra privighetori, berze, bondari, buburuze, codalbi sau alte câteva zeci de modele. Au și cărți legate de creșterea păsărilor, dar și hrănitoare pentru zburătoare. Pe lângă faptul că sunt foarte simpatice produsele, cumpărând sprijinim și proiectele pe care le are Societatea Ornitologică Română. Printre acestea se numără campania de recenzare a berzelor din țara noastră sau proiectul “România Prinde Aripi“, cel prin care SOR își propune să implice publicul larg în cele mai simple și mai eficiente măsuri de conservare pentru păsările sălbatice: amplasarea de cuiburi artificiale și de hrănitori. De la parc la parc, de la un simplu pervaz de fereastră de bloc la grădinile de la țară, România poate fi mult mai prietenoasă cu mediul și cu păsările sălbatice.

Tot legat de natură, cănile emailate, sacoșele sau tricourile realizate de cei de la Transylmagica, adevărate suvenire din sălbăticie nu înseamnă doar cadoul în sine, cât și faptul că pentru fiecare produs cumpărat se plantează un copac, iar cumpărătorul este ținut la curent cu evoluția acestuia. Sunt câteva zone unde se fac aceste împăduriri, printre obiective fiind reintroducerea stejarului în depresiunea Ciucului sau restaurarea pășunilor cu arbori seculari din Transilvania.