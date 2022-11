Jachetă softshell pentru bărbați - o alegere excelentă pentru fiecare bărbat activ

Softshell pentru bărbați este, de asemenea, din ce în ce mai des ales tinuta de zi de zi. Este o piesă vestimentară extrem de versatilă, care funcționează excelent pe tot parcursul anului. O jachetă softshell pentru bărbați, groasă, selectată corespunzător, ne va proteja de frig pe timp de iarnă. Modelele cu membrană vor proteja pe deplin împotriva vântului în anotimpurile de tranziție ale anului, iar cele mai subțiri softshell-uri vor fi perfecte pentru diminețile și serile răcoroase din timpul călătoriilor de vară. Multe persoane care aleg acest tip de îmbrăcăminte nici nu știu că folosesc softshell, concentrându-se mai degrabă pe ce caracteristici funcționale ce le oferă, și nu pe modul în care este clasificată de producători.

Ce este softshell?

Jachetele softshell sunt o categorie foarte spatioasa in care putem gasi o selectie variata de modele. Telul principal al materialelor softshell este să protejeze împotriva vântului și sa ofere izolație termică de bază. Softshell-urile au fost create ca o alternativă la jachetele cu membrană exterioară. Mulți oameni activi au observat că jachetele de ploaie sunt adesea folosite pentru a proteja împotriva vântului și a frigului chiar și atunci când nu plouă. Tocmai pentru aceste condiții a fost creat softshell-ul pentru bărbați, care, conform ipotezelor, trebuia să ofere un confort mai mare la purtare și o respirabilitate mai mare datorită utilizării materialului moale. În prezent, printre softshell-uri, puteți găsi modele care îndeplinesc aceste ipoteze originale în diferite grade. Printre acestea regasim atat un softshell subtire pentru barbati cu respirabilitate maxima cat si un model gros care protejeaza complet impotriva vantului. Pe scurt - materialul softshell este unul care protejează în mare măsură împotriva vântului și, în același timp, este flexibil, astfel încât întreaga jacheta să nu restricționeze mișcarea. Jachetele softshell subțiri pentru bărbați sunt în esență similare cu hanoracele sport, dar oferă o protecție mai bună împotriva vantului și sunt și mai eficiente în eliminarea umezelii. Modelele mai groase îmbogățite cu o căptușeală groasă vor fi un înlocuitor grozav pentru polare, păstrând mult mai bine temperatura corespunzătoare.

Ce softshell ar trebui să alegi?

Alegerea softshell-ului potrivit depinde de doi factori. În primul rând, este important pentru ce activitate va fi folosit softshell-ul pentru bărbați. Majoritatea mărcilor de top outdoor indică de la început pentru ce fel de utilizare a fost conceput un anumit model. Jacheta softshell ușoară pentru alergători este complet diferită de modelul gros pregătit pentru utilizare pe timp de iarnă în oraș. Modelele sport și outdoor se caracterizează de obicei printr-o potrivire destul de bună la silueta, dar datorită materialului flexibil, nu limitează mișcarea. În funcție de faptul dacă va fi un softshell pentru trekking, alpinism, schi sau ciclism, acesta poate fi echipat cu elemente suplimentare, precum glugă, orificii de aerisire la subrat, reglare a manșetei sau o croială care oferă libertatea corectă de mișcare a umerilor.

A doua caracteristică care influențează alegerea softshell-ului este sezonul anului și vremea în care îl vom folosi. Este strâns legat de grosimea materialului. Cele mai subtiri modele ofera cea mai mare respirabilitate, motiv pentru care sunt alese pentru anotimpurile mai calde. Jacheta softshell ușoară pentru bărbați va înlocui cu succes hanoracul în timpul unei dimineți mai răcoroase la munte, precum și în timpul navetei. Pentru cele mai severe condiții meteorologice, precum și pentru înghețurile de iarnă, au fost pregătite jachete softshell, echipate atât cu o membrană care blochează complet vântul, cât și cu o căptușeală groasă, care este responsabilă pentru creșterea confortului termic.

Softshell cu sau fără membrană?

După cum am menționat mai sus, jachetele softshell pentru bărbați pot fi disponibile în două versiuni. Merită să fim atenți pe care o alegem, deoarece diferă semnificativ unele de altele în ceea ce privește performanța. Softshell echipat cu membrană oferă aproape întotdeauna o protecție mai completă împotriva condițiilor meteorologice nefavorabile. Membrana este o barieră completă împotriva vântului, împiedicând chiar și cele mai puternice rafale să pătrundă înăuntru. În plus, membrana are cel mai adesea și proprietăți impermeabile. În ciuda lipsei de lipire pe cusături, rezistența întregii geci bărbați la precipitații este cu siguranță mai mare decât a modelelor fără membrană. Din acest motiv, jacheta softshell pentru bărbați cu membrană este cea mai populară alegere pentru perioada mai rece a anului, inclusiv iarna. Este, de asemenea, o alegere bună pentru condiții meteorologice mai proaste. Jachetele softshell pentru bărbați sunt, de asemenea, grozave pentru utilizarea de zi cu zi, înlocuind o jachetă de ploaie clasică. Dacă nu stăm prea mult în ploaie, este cu siguranță o soluție mai confortabilă decât jachetele tradiționale cu membrană foșnitoare.

Opusul soluției prezentate mai sus este softshell fără membrană. În acest caz, protecție împotriva vântului se realizează numai prin țesătura densă a țesăturii. Deși în multe modele va însemna că o mică parte a vântului va trece prin jachetă, o astfel de jachetă softshell are un avantaj foarte important - oferă o respirabilitate mult mai mare. Lipsa unei membrane înseamnă că particulele de vapori de apă pot iesi mult mai repede. Aceasta solutie este folosita in modelele mai usoare, precum si deseori in cele destinate activitatilor sportive intense, unde respirabilitatea ridicata este una dintre prioritati. Jachetele softshell pentru bărbați sunt disponibile și în soluții hibride. Aceasta înseamnă că membrana a fost folosită în ele numai în parti selectate. Cel mai adesea se găsește în partea din față a trunchiului, oferind o protecție excelentă împotriva vântului. Astfel de modele sunt perfecte pentru schiuri, ciclism sau cross-touring. Combină o protecție excelentă împotriva vântului rece cu un nivel ridicat de respirabilitate. Jacheta softshell pentru bărbați este o alegere bună pentru sport și utilizarea de zi cu zi Când nu se așteaptă precipitații mai lungi și doriți confort maxim la mișcare și respirabilitate ridicată a îmbrăcămintei dvs., jacheta softshell va înlocui perfect modelele clasice de îmbrăcăminte de ploaie cu membrană. Odată ce v-ati convins să purtati un softshell, jacheta cu membrană va rămâne cel mai probabil în garderobă și va fi scoasă de acolo doar în zilele excepțional de ploioase. Jachetele softshell pentru bărbați sunt o bună protecție împotriva vântului, au un material plăcut la atingere și o mare libertate de mișcare, indiferent de activitatea pe care o întreprindeți în timpul excursiilor la munte sau zilnic. Merită să pariați pe modele de la mărci de top, cum ar fi Arcteryx.