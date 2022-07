Petrecere pe plaja? Iata 3 rochii de zi si stiluri pe care sa le ai in vedere

3 stiluri de rochii pe care sa le porti la mare

Unul dintre stilurile cele mai feminine si potrivite pentru vara, vacanta si plimbari indelungate la malul marii, chiar si pentru petrecere, sunt cele boho-chic. Aceste rochii se caracterizeaza printr-un material amplu, volanase, feminitate si mult confort. La petrecerea de pe plaja ai nevoie sa te simti cat mai in largul tau, motiv pentru care consideram ca aceste modele de rochii sunt absolut perfecte daca te inscrii in categoriile mentionate anterior.

Mai apoi, amintim si de rochitele florale din materiale vapoaroase, respectiv rochiile mini A-line care nu vor fi mai prejos fata de sugestia precizata anterior. Le poti imbina divers astfel incat sa-ti modelezi vizual forma corpului exact asa cum iti place, adaugand de exemplu, o curea pentru a-ti contura talia.

Si nu in cele din urma, nu uita de rochiile oversized, care sunt perfecte pentru a dansa pana in zorii zilei, dar iti prin intermediul lor vei fi extrem de romantica si eleganta in acelasi timp.

Daca nu ai niciuna dintre aceste optiuni in garderoba, mergi si cumpara rochii de zi elegante de pe JojoFashion unde vei gasi o varietate larga de marimi si modele care-ti vor incanta privirea.

Culori in tendinte pentru vara 2022

Inainte de a-ti alege rochia sau rochiile favorite, in mod cert ar trebui sa ai in vedere nuantele si imprimeurile tale preferate, ca sa te asiguri ca ele te vor face sa te simti cu adevarat speciala.

Iar daca vrei sa optezi totusi pentru o culoare in tendinte, vei face furori cu o rochie mov, o rochie galbena sau una portocalie.

Nuantele de galben si portocaliu se inspira din culorile soarelui arzator care-ti va evidentia parul, pielea si ochii. In plus, ele vor pune in evidenta pielea ta bronzata, fiind printre cele mai populare nuante ale sezonului estival.

Dar poti alege si o rochie albastra ca marea ce te va face sa te simti precum zeita marilor, cat si pentru o rochie in nuante de verde si albastru care combina frumusetea naturii la un loc.

Desigur, optiuni sunt variate, iar atunci cand iti e greu sa te decizi asupra unei nuante, nu vei da gres cu o rochie multicolora care poate avea un imprimeu floral, unul geometric, ba chiar unul atipic.

3 rochii perfecte pentru petrecerea de pe plaja si nu numai

Avand la dispozitie portofoliul variat JojoFashion am ales coincis si cate exemple de rochii absolut incantatoare si perfecte pentru oportunitatile care se vor ivi la plaja.

Rochia Francina este printre cele mai bine vandute modele de rochii dat fiind croiul maxi si lejer, care se va potrivi oricarei femei indiferent de statura. In ciuda simplitatii sale, nuanta intensa de galben va complimenta orice ton al pielii, iar spatele cu decolteu in V ofera un aer sexi.

Rochia Kyra este sexy si eleganta in acelasi timp, imprimeul cu trandafiri verzi fiind exact acea pata de culoare de care ai nevoie in vara asta. Vine cu un slit lateral si un decolteu impunator, iar materialul este fluid si vaporos.

Rochia Akeila face parte din categoria rochiilor scurte boho-chic si baby-doll, fiind prevazuta cu volane, un design aparent simplu, la care poti interveni cu niste sandale sau pantofi astfel incat s-o transformi in functie de ocazie si starea de spirit.

Dar pe JojoFashion un magazin de imbracaminte pentru femei vei gasi nenumarate alte optiuni. Verifica-le chiar acum!