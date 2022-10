Rochii de seara pentru un eveniment in aer liber

De exemplu, sunt mirese care au visat dintotdeauna sa-si uneasca destinul alaturi de partener la malul marii, asa cum altele vor sa petreaca in armonie cu natura o zi aniversara. Totusi, invitatii la petreceri si ceremonii in aer liber pot avea dubii privind tinuta lor cand vremea e capricioasa sau chiar friguroasa. Iar stabilirea unui dress code, situatie tot mai frecvent intalnita, poate ingreuna alegerea tinutei potrivite in loc s-o simplifice, mai ales ca se merge in principal pe tinute fastuoase sau pe alegerea unei culori de accent.

Este dificila prezicerea cu exactitate a conditiilor meteo cand programezi un eveniment cu mult timp inainte. Insa, indiferent de situatie, am descoperit cateva rochii de seara destinate femeilor cu prestanta, care se potrivesc minunat la o petrecere ce se desfasoara in aer liber. Daca ai nevoie de o rochie frumoasa, hai sa descoperi recomandarile noastre.

Rochia maxi cu maneca 3/4

Rochia emblematica pentru ocazii ce au loc seara este cea lunga pana in pamant sau cel putin pana la glezna purtatoarei. Aceste rochii confera o aparitie eleganta si misterioasa, reflectand din atmosfera pe care o capata un eveniment derulat pe parcursul serii. Rochia cu maneca 3/4 nu este demodata, ba chiar potrivita persoanelor la care bratele nu sunt punctul forte sau atunci cand acestea sunt mult prea impunatoare.

Din punct de vedere estetic, aceste rochii vor alungi silueta, iar acel plus de material prezent in cadrul manecilor va contribui la senzatia de confort in caz de vreme rea.

Rochia de seara lunga cu un umar gol

Femeile care-si doresc sa fie sexy, dar fara a lasa prea multe la vedere sau sa faca acest lucru intr-un mod cat mai elegant, pot miza pe o rochie maxi cum e rochia Athena de la JojoFashion. Aceasta rochie poate fi definita ca un model 2 in 1 dat fiind ca vorbim de un croi asimetric ce imbina o fusta scurta din dantela cu una lunga din voal, prevazuta cu o despicatura.

Aerul nonconformist si atragator este completat de un umar gol, in timp ce celalalt este imbracat intr-o dantela transparenta cu un imprimeu ce se continua si la partea superioara a rochiei.

Rochie lunga cu slit si paiete

Nicio femeie nu poate fi trecuta cu vederea atunci cand poarta rochii cu paiete, mai ales daca acestea sunt in nuante de auriu sau argintiu. Iar pentru o seara glamour, asta e ceea ce ai nevoie. Fetele cuminti se pot asigura ca rochia lor le evidentiaza forma corpului si nu prezinta un croi indiscret, iar cele indraznete pot alege o rochie cu un decolteu adanc si un slit care porneste inca de deasupra soldurilor.

Rochie din dantela

Rochiile din dantela, scurte sau lungi, merg minunat si ziua, si seara, la orice ocazie, indiferent de varsta. Poti alege o rochie cu insertii de dantela pe intreg modelul rochiei, fie una care sa transforme micile portiuni dantelate in portiuni de accent ale corpului ce-ti evidentiaza trasaturile frumoase. Culorile calde si deschise sunt perfecte in sezonul cald, iar in cel rece se poate opta pentru rochiile din dantela in nuante inchise, reci.

Culoarea, la fel ca si modelul, ramane mai cu seama o alegere ce tine de gustul fiecareia.

Rochie lunga cu maneci fluture

Doamnele plinute se pot bucura de o tinuta minunata alegand o rochie cu maneci fluture, de exemplu. Cu slit sau fara, din voal sau dantela, aceste rochii sunt menite sa reflecte forma ideala in moda, mascand zonele cu imperfectiuni sau cu care nu te simti increzatoare sa le lasi la vedere - silueta tip clepsidra.