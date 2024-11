Șoc în lumea modei: Celebrul supermodel Georgina Cooper a murit la doar 46 de ani

Cunoscută în anii '90 în perioada „Cool Britannia”, Cooper a cucerit lumea modei prin aspectul unic și personalitatea energică. Conform declarațiilor agentului său, Dean Goodman, aceasta se căsătorise recent și planifica o întâlnire cu prietenii.

Colega sa de podium, modelul Jade Parfitt, i-a adus un omagiu emoționant pe rețelele de socializare, descriind-o pe Cooper drept „una dintre cele mai amuzante și năstrușnice” prezențe din culisele prezentărilor de modă.

Născută în Marea Britanie, Georgina Cooper și-a început cariera de model la doar 13 ani, când mama sa a înscris-o la concursul Elite Look of The Year în 1992, unde a obținut locul trei. Succesul obținut a propulsat-o rapid în industria modei, devenind una dintre cele mai cunoscute fețe ale podiumurilor internaționale, celebră și pentru spațiul dintre dinți, o trăsătură distinctivă în acea perioadă.

După nașterea fiului său, Sonny, Cooper s-a retras treptat din modelling, dedicându-se industriei ospitalității.

