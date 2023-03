Top 10 parfumuri dulci pentru femei

Pentru a te ajuta să alegi rapid și ușor parfumul potrivit pentru tine, am întocmit un rating cu top parfumuri dulci pentru dame.

Descoperă top 10 cele mai dulci parfumuri pentru dame:

1. M. Micallef Ylang in Gold

Ylang in Gold de la M. Micallef - un parfum excepțional, feminin, care întruchipează prin sunetul său o viață luxoasă în care orice vis poate să devină realitate. "Ylang in Gold" are o compoziție bogată, bazată pe note și acorduri fructate, florale și orientale. Flaconul spectaculos încapsulează cea mai de neuitat vară petrecută pe țărmurile pitorești ale unei insule tropicale. Fiecare picătură din acest prețios nectar însorit poartă cu sine lux, intrigă și seducție. Parfumul captivează prin mireasma sa dulce, care accentuează sexualitatea unei femei.

2. Oriana Parfums de Marly

Oriana de la Parfums de Marly - o compoziție dulce floral-fructată, cu un caracter delicat, aerisit și cu un silaj cu adevărat îmbietor. Compoziția începe cu note de bergamotă, grapefruit și mandarină. În inima piramidei se unesc note de zmeură, coacăze negre și floare de portocal. Melodia se încheie cu un sunet neobișnuit de apetisant și seducător de note de marshmallow, frișcă, ambră și mosc. Oriana - un parfum unic și irezistibil.



3. Givenchy Amarige Mariage

Amarige Mariage de la Givenchy - incitant, senzual și jucăuș. Creează o aură de fericire și dragoste. Sunetul său are cele mai strălucitoare și festive emoții pe care o fată le trăiește în cea mai importantă zi din viața ei. Acordurile ușor dulci strălucesc cu note de iasomie, lemn de santal, patchouli, magnolie, scorțișoară, benzoin, portocală și bergamotă. Compoziția este plină de lumină, romantism, farmec, senzualitate și rafinament.

4. Ariana Grande Sweet Like Candy

Sweet Like Candy - un parfum despre stil, lux și farmec. Parfumul de la Ariana Grande a fost lansat pentru femei în 2016 și face parte din grupul oriental gourmet. Este parfumul fetelor tinere, elegante, moderne, fără complexe, iubitoare de petreceri zgomotoase și cluburi de noapte. O explozie delicioasă de mure glazurate cu zahăr și bergamotă italiană suculentă strălucește, în timp ce straturile catifelate de Crème de Cassis, bezea pufoasă și vanilie se îmbină pentru a lăsa un silaj intrigant. Acest parfum cu siguranță va atrage atenția sexului opus, are un magnetism deosebit.



5. Christian Dior Hypnotic Poison

Hypnotic Poison de la Christian Dior - un parfum dulce pentru dame, seducător, misterios, sexy. Este un elixir magic cu un efect cu adevărat hipnotic. Compoziția bogată se bazează pe note de prună, iasomie, nucă de cocos, lemn de trandafir, caisă, tuberoză, crin de vale, chimen, migdale, trandafir, lemn de santal, vanilie și mosc. Christian Dior Hypnotic Poison - moale, învăluitor, cald, feminin, un parfum menit să provoace, să seducă, să intrige.

6. Eau de Lacoste Sensuelle

Eau de Lacoste Sensuelle de la Lacoste - a fost creat special pentru femeile elegante și seducătoare. Compoziția are nuanțe dulci care atrag și fascinează pe toți cei care resimt acest miros unic. Compoziția aromatică constă din note de coacaze negre, piper, trandafir turcesc, nuga, mazăre dulce, gladiolă și ambră. Parfumul este conceput pentru a sublinia farmecul proprietarei sale, nu este intruziv, dar declară cu încredere și fermitate tuturor celor din jur frumusețea perfectă a unei femei.

7. Mugler Angel

Angel de la Mugler - un parfum intens, magic, care a devenit o legendă în lumea parfumurilor pentru damă. Compoziția sa conține o supradoză de dulceață: caramelă, miere, acadea, vanilie, nucă de cocos și ciocolată. Desertul este completat și înfrumusețat cu nuanțe florale, fructate, lemnoase și condimentate. Cu sunetul său dulce și senzual, creează o aură magică plină de motive orientale misterioase, emoție, admirație, tandrețe și dragoste.

8. Viktor & Rolf Bonbon

Bonbon de la Viktor & Rolf - un parfum dulce, plăcut, vesel și delicat, inspirat de delicioasele bomboane BonBon. Compoziția, construită pe o combinație de note dulci gourmet, florale, fructate și lemnoase, aduce un sentiment de sărbătoare, lejeritate și distracție. Parfumul inspiră prin sunetul său pozitiv și dulceag, devenind pentru multe femei cea mai preferată și mai delicioasă "bomboană".

9. Lalique Le Parfum

Le Parfum de la Lalique - în această compoziție, dulceața are accente calde și apetisante de vanilie. Amestecându-se cu note de migdală, fasole tonka, iasomie, lemn de santal și heliotrop, creează un miros minunat, impregnat de tandrețe, căldură și voluptate. Frunza de laur, piperul roz și bergamota adaugă delicatețe și fac aroma mai interesantă și mai neobișnuită. Parfumul are un caracter învăluitor, moale, fără a fi prea intruziv.

10. Viktor & Rolf Flowerbomb

Flowerbomb de la Viktor & Rolf - o "explozie florală" care se revarsă în aer cu nuanțe parfumate dulci și delicate. În compoziție parfumierii au combinat note de ceai, osmanthus, orhidee, bergamotă, trandafir, floare de portocal, iasomie, frezie, vanilie, mosc și patchouli. Parfumul este caracterizat de un miros plăcut, care conferă femeii lejeritate, încredere, îi ridică moralul, îi subliniază farmecul și frumusețea.