TOP 3 în decorațiuni de Crăciun, exclusiv de la Christmasworld 2023

Decorațiuni de Crăciun albe și plictisitoare? Noi vă vom demonstra contrariul!

Bradul de Crăciun va fi înveselit de ornamente moderne, care sunt cu siguranță decorațiunile albe de Crăciun. Aici am găsit decorațiuni clasice cum ar fi globuri albe de Crăciun de diferite dimensiuni, fundițe și trandafiri de Crăciun. Pe lângă cele clasice, producătorii prezintă și decorațiuni originale care vor face bradul de Crăciun deosebit. Cei care nu sunt minimaliști vor fi fermecați de ornamente precum pene, aripi de înger, păsări pe clips sau îngerași. Albul nu este nimic interesant pentru dvs.? Nu vă fie teamă să experimentați și să combinați culorile!

Negru extravagant la modă

De asemenea, la expoziția pe care am vizitat-o, am "nimerit la țintă", ca să spunem așa. După cum am putut vedea, chiar și producătorii globali au pariat pe decorațiuni de Crăciun negre și elegante. Am văzut ornamente negre excepționale și luxoase, în finisaje lucioase sau mate. De asemenea, am fost impresionați de acestea în combinație cu modele argintii și aurii. Negrul pur și simplu respiră lux, eleganță și atemporalitate. De asemenea, formează un duo interesant cu albastru, roșu, roz și creează o combinație de neratat cu albul.

Variațiile de culoare sau creativitatea nu cunoaște limite

Nu ne puteam lua ochii de la decorațiunile de Crăciun viu colorate. Evergreen-ul în decorațiunile de Crăciun este de culoare aurie și nu doar clasicele, ci și ornamentele cu decor diferit și în stil glamour. Argintul impresionist a fost, de asemenea, foarte popular. Pe de altă parte, un sentiment de nostalgie a fost evocat de roșul tradițional, care este, de asemenea, strâns legat de decorarea în stil american. Aici am regăsit combinația caracteristică de roșu și alb, dungile încorporate, figurile lui Moș Crăciun și, bineînțeles, renii confecționați din diverse materiale. Am fost extrem de impresionați de decorațiunile în mov și îndrăznim să spunem că este o culoare cu adevărat unică și modernă. În cadrul expoziției, ne-am concentrat în special asupra ultimei tendințe prezentate, care este o anumită culoare magenta bogată.