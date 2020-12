7 bauturi alcoolice tari si ingredientele lor magice

Fiecare adult are o bautura preferata. La finalul unei zile stresante la job, in care ai avut un surplus de deadline-uri, sedinte agitate, colegi peste masura de cicalitori, zeci de minute in traficul infernal si cate si mai cate… meriti sa te relaxezi si sa tii in mana un pahar care contina bautura ta preferata. Acum poti respira usurat. Ziua care parea fara de sfarsit are un final fericit!

Odata cu relaxarea, apare si o intrebare interesanta in mintea ta: oare care este diferenta dintre brandy si whiskey? Dar dintre coniac si vermouth? Toate sunt bauturi alcoolice, dar ce anume le diferentiaza? Iata raspunsul!

1/7 Vodka

In mod normal, vodka este fabricata din cartofi sau cereale care fermenteaza. Anumite branduri au la baza zahar sau chiar fructe. De aici si gustul inconfundabil. Aceasta bautura este cunoscuta si iubita in intreaga lume, iar fiecare companie creeaza variatii ale gustului, dar respectand reteta ruseasca de baza.

2/7 Whiskey

Whiskeyul este o tarie originara din Scotia si Irlanda, cu o vechime de peste 1000 de ani. Aceasta bautura este rezultatul fermentarii orzului, porumbului, secarei si graului. Gustul distinctiv al “bauturii lorzilor” este obtinut dupa afumarea lemnului alb de stejar. Procesul de imbatranire inceteaza doar in momentul mutarii whiskey-ului din butoaie in sticle.

3/7 Brandy

Desi brandy-ul poate fi facut din orice fruct, pentru a obtine o aciditate mai mare, in mod traditional, strugurii reprezinta elementul de baza. In mod normal, precum multe alte bauturi alcoolice, se consuma dupa cina si contine intre 35 si 65% concentratie de alcool. Spre deosebire de whiskey, procesul de imbatranire a brandy-ului are loc fie prin depozitarea in butoaie de lemn, fie prin folosirea unui colorant bazat pe caramel.

4/7 Vermouth

Vermouth-ul este obtinut dintr-o baza de vin sau must nefermentat, la care se adauga alcool suplimentar si amestec de infuzie din radacina, scoarta, seminte, ierburi si mirodenii, in frunte cu pelinul, o planta care ii ofera bauturii acel gust amar, caracteristic. Exista doua tipuri de vermouth, dulce si sec. Celebritatea sa vine din faptul ca acesta reprezinta un ingredient esential al cocktailului Martini.

5/7 Coniac

Din punct de vedere tehnic, coniacul este un brandy, dar nu orice brandy poate fi coniac. Deosebirea dintre cele doua bauturi alcoolice consta in cerintele care trebuie indeplinite pentru fabricarea coniacului. Acesta este produs in Franta, in cunoscutele regiuni viticole Cognac sau Champagne, din struguri Ugni Blanc. Suplimentar, coniacul trebuie sa fie dublu distilat in recipiente de cupru si imbatranit cel putin doi ani in butoaie din lemn de stejar din regiunile frantuzesti Limousin sau Troncais.

6/7 Rom

Una dintre cele mai iubite bauturi alcoolice, romul provine din trestia de zahar sau din diferite ingrediente care au la origine trestia de zahar. Cel mai popular cocktail pe baza de rom este Cuba Libre si poate fi degustat in barurile din intreaga lumea.

7/7 Gin

Similar cu vodka, ginul isi trage numele din povestea butoaielor de ienupar. Coriandrul, cojile de citrice, scortisoara, migdalele, ienuparul si alcoolul provenit din fermentarea granelor reprezinta materia prima a ginului. Acesta este considerat ca fiind o tarie sofisticata si se regaseste intr-o multitudine de bauturi alcoolice.

Tot ceea ce mai trebuie sa tii minte acum este urmatorul lucru: consumul de alcool trebuie sa fie moderat! Excesul poate dauna grav sanatatii, dar cumpatarea poate aduce numai avantaje. Bucura-te responsabil alaturi de beicevrei.ro.