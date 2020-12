Care sunt cele mai importante piese de biciclete atunci cand achizitionezi un model de trekking?

Bicicleta de trekking reprezinta o combinatie intre bicicletele de munte si cele de oras. Un asemenea model poate fi recunoscut usor, deoarece are roti mari si anvelope cu crampoane. Acestea asigura posibilitatea de a efectua deplasari zilnice si o aderenta imbunatatita pe drumurile usor accidentate. Iata la ce piese de biciclete trebuie sa fii atent inainte de a face o astfel de achizitie!

Furca

O bicicleta de trekking poate contine de multe ori o furca cu amortizor. Acest "detaliu" din categoria de piese biciclete ofera o cursa mai scurta decat cea amplasata pe o bicicleta de munte. Totusi, este suficient de puternica pentru a suporta denivelarile. Furca functioneaza pe baza aerului comprimat, ceea ce inseamna ca suspensia prezenta este una pneumatica.

Astfel, temperatura si presiunea reprezinta elementele cheie pentru comprimare si destindere. Alimentarea camerei sistemului se realizeaza conectand o pompa speciala la valva auto, pana cand se ajunge la nivelul de aer dorit de utilizator. Ulterior, camera negativa exercita o forta opusa celei pozitive si ajuta pistonul sa avanseze in cilindru.

Cadrul

Cadrul trebuie sa fie format din aluminiu. In caz contrar, bicicleta de trekking poate deveni grea. Un alt detaliu pe care este necesar sa-l iei in calcul este reprezentat de dimensiuni, deoarece acestea influenteaza modul in care stai pe bicicleta.

Daca sunt cele potrivite, se elimina durerile de spate, acest aspect facilitand un control mai bun al directiei pe distante lungi. Prin urmare, asigura-te ca tii cont de inaltimea ta.

Ca regula generala, o persoana care are intre 1,65 si 1,70 are nevoie de un cadru cu dimensiunile de 50-52 cm. Cei de peste 1,85 au nevoie de aproximativ 10 cm in plus la aceste piese de biciclete. Un alt factor important este dimensiunea rotilor. Daca ai inaltimea de pana la 1,65, cele cu 26 de inch sunt suficiente. Cei care au peste 1,80 au nevoie, insa, de o bicicleta cu roti de 29 de inch.

Franele

Franele reprezinta elementul principal de siguranta, deoarece modul in care functioneaza acestea poate preveni sau creste riscul de accidentari. Majoritatea modelelor de trekking dispun de frane pe disc, astfel ca in momentul apasarii acestor piese de biciclete, pistoanele actioneaza, iar forta de frecare duce la incetinire. Desi sistemul este eficient, conteaza si daca franele sunt mecanice sau hidraulice.

Cele mecanice nu sunt intotdeauna precise, ceea ce inseamna ca nu sunt eficiente pentru cei care vor sa utilizeze bicicleta zilnic. In schimb, este recomandat sa achizitionezi un model cu frane hidraulice. Acestea sunt mai scumpe, insa au puterea mai mare si dispun de un nivel superior de protectie.

Cum sa alegi bicicleta de trekking in functie de buget?

Cu cat o bicicleta de trekking este mai scumpa, cu atat dispune de mai multe imbunatatiri. Asta nu inseamna, insa, ca ai nevoie neaparat de toate caracteristicile modelelor de top. In general, o bicicleta de calitate costa intre 2,000 si 3,000 de lei. Sistemul de transmisie poate avea pana la 10 pinioane in acelasi buget, iar produsul poate fi utilizat pe majoritatea drumurilor.

Daca iti doresti performante superioare, opteaza pentru un model de peste 5.000 de lei. Alege un magazin specializat pentru piese de biciclete, asa cum este generalmotor.ro, si vei putea trece peste momentele in care acestea sunt defecte, bucurandu-te de un pret accesibil!