Ce soartă îi așteaptă în 2021 pe operatorii de jocuri de noroc din România?

2021 este un an plin de speranță. Toată țara speră să fie mai bine decât 2020. 2020 a fost un an în care economia a avut mult de suferit, în special din cauza distanțării sociale și a carantinei care ne-a ținut în case. Cel mai mult au avut de suferit agențiile de pariuri sau operatorii de jocuri de noroc din locaţii fizice, dar și giganții din industria HoReCa. Fără vizitatori, turiști, clienți nu au putut scoate profit, în unele cazuri nici măcar nu au avut încasări cât să își acopere cheltuielile.

De departe, o industrie care a avut noroc datorită digitalizării este cea a jocurilor de noroc. Jucătorii au putut accesa pacanele online și aici s-au bucurat de o experiență virtuală în lumea jocurilor pe care le știau din sălile de jocuri tradiționale. Fiecare antreprenor și administrator de firmă se gândește la ce va fi în acest an, dacă lucrurile se vor reglementa sau nu.

Ce informaţii a publicat INS despre încasările de la jocurile de noroc?

Să aruncăm o privire spre cifrele din trecut. În iunie 2020 cifra de afaceri înregistrată de firme a fost cu mai mult de 50% mai mică decât în aceeași perioadă a anului trecut. Institutul Național de Statistică, prescurtat INS este organismul care oferă informații utile și în timp real privind activitatea diverselor ramuri economice. Aceste informații au legătură directă cu scăderea sau creșterea cifrei de afaceri a diverselor domenii.

Iată că INS a uimit o țară întreagă atunci când a oferit publicității date legate de încasările lunii iunie față de cele din luna mai și cifrele au fost dificil de crezut. Deși activitatea sălilor de jocuri a fost redusă la zero până în data de 15 iunie, odată ce a fost repornită, lucrurile au luat o turnură impresionantă.

Încasările lunii iunie au fost cu 152.8% mai mari decât în luna mai datorită creșterilor obținute de jocurile de noroc și alte tipuri de activități recreative, conform INS.

Este important de menționat că datorită contracției de aproximativ 42% a domeniului jocurilor de noroc în primele luni ale anului 2020, veniturile din aceeași perioadă au scăzut, iar apoi a avut loc explozia încasărilor.

Dacă în alți ani lunile iulie și august au fost slabe în ceea ce privește încasările în sectorul pariurilor sportive care atrag pasionații de sporturi, în 2020 aceste evenimente au fost anulate, iar atenția microbiștilor a revenit spre pariuri și pacanele online gratis.

Mai mult, pentru a-și continua activitatea chiar și în contextul pandemic, agențiile de pariuri și sălile de jocuri de noroc s-au conformat și au respectat regulile impuse de autorități. Acest lucru este susținut de controalele care au fost efectuate pentru a verifica gradul de conformare, iar rezultatele au fost pozitive.

Gradul de conformare la regulile impuse de autorități este foarte mare, lucru care încurajează oamenii să revină în incinta acestor operatori. Regulile impuse au drept scop protecția atât a clienților, cât și a angajaților. Fiecare operator a pus sănătatea angajaților și a clienților pe primul loc.

Ce noutăţi aduce 2021 pentru pacanele online?

Ce se va întâmpla în 2021 cu sălile de jocuri și cu agențiile de pariuri încă nu știm. Tot ce putem face este să ne inspirăm din societatea britanică, având în vedere că jocurile de noroc sunt o caracteristică a culturii britanice.

În Anglia, cazinourile, sălile de jocuri și agențiile de pariuri au ieșit din a doua perioadă de carantină pe data de 2 decembrie 2020. De ce au ieșit? Deoarece liderii asociațiilor industriei de gambling au făcut proteste împotriva restricțiilor impuse de guvern și în prezent s-a ajuns la un consens.

Astfel, pe 2 decembrie au fost redeschise o mare parte din cele 5.600 de unități și hipodromurile, dar încă există restricții legate de timpul petrecut de jucători în agenții, vitrine și difuzarea meciurilor. Totul trebuie să fie cât mai transparent.

Persoanele din industrie au declarat faptul că înainte de a redeschide afacerile, o mare parte dintre împătimiții jocurilor de noroc s-au orientat spre pacanele gratis online, dat fiind că nimic nu împiedică funcționarea cazinourilor online. Același lucru s-a întâmpat și în țara noastră, iar un site de specialitate a indicat faptul că numărul de descărcări de aplicații de cazino pe mobil a crescut cu până la 50%.

2021 este anul tuturor oportunităților. Dacă ești pasionat de seriale și te-ai uitat la Vikings, știi și tu că „The future is open. Trust în the Gods”. Cam așa stă treaba și cu jocurile de noroc din țara noastră: totul este posibil sau cum spunea românul cândva: „om trăi și om vedea ce s-o mai întâmpla”.