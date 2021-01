Ce trebuie sa stii atunci cand iti cumperi o arma Airsoft?

Daca vrei sa iti cumperi o arma Airsoft si nu stii de unde sa o alegi, NRG este locul ideal de unde poti selecta cele mai moderne si mai noi pistoale Airsoft. In urma rebrandingului facut de Airsoft6 pe site-ul NRG, acest magazin online iti ofera acum cea mai mare selectie de arme pentru Airsoft, la preturi super avantajoase si cu garantii de la producator. Astfel, atunci cand cauti o arma speciala, nu mai este necesar sa o comanzi de pe site-uri straine, sa platesti taxe mari de transport, taxe vamale, sa astepti mult si uneori chiar sa descoperi faptul ca pachetul tau s-a pierdut pe drum. Inainte de a alege cea mai buna arma Airsoft, raspunde la urmatoarele intrebari:

Unde urmeaza sa joci?

Daca stii unde urmeaza sa joci, acest lucru te ajuta in alegerea eficienta a unei arme Airsoft. Poti face mai multe cercetari pentru campurile de Airsoft pe care joci. Fiecare camp are reguli diferite si configuratii diferite si vei descoperi ca daca alegi o pusca snipper, este posibil ca pe campul pe care joci sa nu ai suficient de multe locuri in care sa te ascunzi, ceea ce inseamna ca arma iti va fi inutila. De asemenea, FPS pe care arma il are conteaza pentru a determina avantajele pe care le ai in fata adversarului. Alege o arma care trage cu minim 350 FPS si vei putea sa o iei cu tine peste tot. Daca vrei ca BB-urile tale sa ajunga departe, atunci ar trebui sa alegi o arma care trage cu putere.

Ce preferi sa joci in majoritatea timpului?

Modelul de arma pe care o alegi trebuie sa respecte preferintele tale in joc. Sunt mai multe aspecte de care trebuie sa tii cont in acest sens. Primul lucru pe care va trebui sa il iei in calcul este caracterul practic al pistolului. Fiind prima ta arma, va trebui sa ai putere de tragere pentru a tine pasul cu adversarii. Un AEG poate fi cea mai buna alegere pentru prima ta arma de Airsoft . Foarte multe persoane considera ca pusca cu luneta este cea mai buna varianta, insa in realitate lucrurile sunt diferite. Alegand un pistol care are capacitatea de a functiona semi-automat sau automat, iti va spori cu mult capacitatea de lupta si sansele de a atinge adversarii. Nu spunem ca nu poti trage cu o pusca cu luneta, insa aceasta este pentru persoanele ceva mai tehnice si nu pentru incepatori.

Tinand cont de aceste doua intrebari la care raspunzi si de gama variata de arme din magazinele online, iti va fi foarte usor sa iti alegi pistolul potrivit pentru Airsoft astfel incat jocul sa fie distractiv indiferent daca esti incepator sau avansat. Cumpara arme doar din magazinele care comercializeaza articole originale, insotite de garantie si alege modelele care iti plac cel mai mult. Daca nu gasesti modelul potrivit, vei reusi cu siguranta sa afli mai multe de la suportul tehnic al site-ului de pe care cumperi.