ADDA și Cătălin Rizea vin în platoul Ești mai deștept decât un copil de clasa a V-a, astăzi, de la ora 18.00, la Antena 1

În ediția de astăzi, alături de Andrei Aradits vor fi ADDA și Cătălin Rizea, pentru care școala se va transforma pentru o clipă într-o joacă de copii: „Să ai toată încrederea în mine, pentru că oricum nu știu nimic!”, i-a mărturisit Cătălin soției lui, spre amuzamentul tuturor.

„Mă bucur tare mult că am participat și că am reușit să-i facem o bucurie celui mic. Aparte de satisfacția sufletească, ne-am și distrat și ne bucurăm că există astfel de emisiuni în România și atât de mulți copii frumoși, care merită promovați, susținuți și încurajați”, mărturisește ADDA, iar Cătălin a împărtășit același sentiment: „A fost o experiență foarte frumoasă, am râs, am glumit, am învățat și ne-am adus aminte de clasele primare. Copiii au fost foarte frumoși și ne-am bucurat să facem echipă cu ei”.

Cum s-au descurcat cei doi în platoul Ești mai deștept decât un copil de clasa a V-a?, telespectatorii vor afla diseară, de la ora 18.00, într-o ediție specială, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

De la profesori, învăţători, taximetrişti, bucătari sau doctori, cu toţii vor trebui să-şi răspundă la întrebarea Ești mai deștept decât un copil de clasa a V-a?, în cadrul quiz show-ului difuzat de luni până vineri, de la ora 18:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

