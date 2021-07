Adriana Păunescu merge în Finala de Popularitate a celui de-al zecelea sezon Next Star

Adriana Păunescu și-a câștigat locul în Finala de Popularitate a Next Star sezonul 10 după ce sâmbătă seara, la Antena 1, a înduioșat pe toată lumea cu o poezie compusă chiar de ea.

”Ești visul bunicului tău Adrian Păunescu și sunt convinsă că vei fi scriitoare!”, a exclamat jurata Loredana, după ce a ascultat versurile micuței Adriana. ”Porți un nume minunat, să îl duci cu mândrie mai departe!”, i-a spus și Ștefan Bănică micuței, iar cei de acasă au votat-o și i-au oferit ocazia de a intra în Finala de Popularitate a celui de-al zecelea sezon.

În ceea ce privește marea finală Next Star, care va avea loc sâmbătă, de la 22.00, la Antena 1, ultimul loc a fost ocupat de cei 14 membri ai Școlii Gimnaziale Recea, cu un moment de acrobație. ”Suntem foarte uniți, ne înțelegem ca frații. Ce vrem să facem este destul de greu, trebuie să ai multă forță, echilibru”, au spus copiii.

Cel de-al zecelea sezon Next Star se apropie de final, iar sâmbătă, de la ora 22.00, la Antena 1, cei de acasă vor decide cine merită să fie câștigătorul trofeului în valoare de 20.000 de euro,