Alege BINE pentru TINE. TU ești LIDERUL. ​​​​​​​Ilie Bolojan, despre programul Visa Waiver - „Cred că până la finalul acestei săptămâni vom avea un anunţ pe această temă’’

Președintele interimar, Ilie Bolojan, a dat declarații și cu privire la o posibilă amânare

“Este posibil să avem o amânare pentru programul Visa Waiver. Din acest punct de vedere, România a respectat toate condiţiile agreate.

Palatul Cotroceni și-a deschis porțile, în exclusivitate, pentru Observator. Președintele interimar, Ilie Bolojan, a vorbit despre alegerile din luna mai precum și de perspectiva unei eventuale candidaturi pentru funcția de premier. Fostul primar al municipiului Oradea a explicat motivele pentru care a ales să nu intre în cursa pentru viitoarele alegeri prezidențiale într-un interviu acordat în exclusivitate Alessandrei Stoicescu.

„Nu am regretat decizia de a respecta înțelegeri niciodată, pentru ca respectarea unei înțelegeri creează condiții pe termen lung pentru a fi credibil și pentru a putea face alte lucruri. Nu problema președintelui României este problema vitală a țării noastre. Sistemul nostru constituțional e de asemenea gândit încât împarte puterea între Guvern și președinte. Atunci când președintele României și Guvernul s-au înțeles, s-au făcut multe lucruri. S-au putut face reforme, s-au putut lua anumite decizii. Dacă nu se înțeleg, practic se blochează reciproc și greutatea deciziilor economice, fiind la Guvern, ea poate fi foarte ușor combătută de un conflict cu președintele României și eu cred că dacă suntem niște oameni responsabili, înțelegem că, indiferent cine va fi ales trebuie să existe o colaborare. Dacă nu ne facem treaba, lucrurile nu vor ieși bine și e doar o problemă de timp până vom intra în niște complicații și atunci, nu o persoană schimbă o comunitate sau o țară”, a declarat aseară Ilie Bolojan.

Preşedintele interimar al României a vorbit şi despre posibilitatea de a ajunge premier, asta după ce inclusiv preşedinta şi candidata USR la alegerile din mai, Elena Lasconi, a spus în repetate rânduri că-l va propune drept prim-ministru dacă va câştiga alegerile.

Ilie Bolojan, despre provocările mandatului de președinte interimar, cel mai lung mandat după 1989

’’Este o responsabilitate mare, pentru că una este să ai un președinte care are câteva milioane de voturi în spate, are legitimitatea votului, are autoritatea pe care i-o dau românii și alta este să ai un președinte interimar. Sigur, și el vine din poziția de președinte al Senatului, are legitimitatea unui vot în spate, dar nu are autoritatea unui președinte care e la început de mandat.

În plus, șeful statului subliniază că România se confruntă cu o criză de încredere, nu doar în clasa politică, ci și în instituțiile fundamentale ale țării. Într-un climat politic fragil, Ilie Bolojan recunoaște că misiunea sa este mai mult decât administrativă – este și una de reconstruire a credibilității instituționale.

„În momentul în care nu mai ai încredere în instituții, nu mai ai încredere în direcția în care se mișcă țara asta. Asta înseamnă inclusiv afectarea unor comportamente: dorința de a investi, de a cumpăra un apartament, de a face o afacere, de a întemeia o familie, speranța este afectata.’’

Relația României cu administrația Trump: un pilon esential al politicii externe

Întrebat despre poziția României în dialogul cu administrația Trump, președintele interimar Ilie Bolojan a subliniat că relațiile dintre cele două state rămân un pilon esențial al politicii externe.

„Avem canale de comunicare cu administraţia Trump, dar trebuie să lucrăm în continuare, pentru că relaţia cu Statele Unite este o relaţie strategică pentru România şi indiferent de administraţia care este la Washington, trebuie să consolidăm această relaţie. Administraţia Trump a venit cu nişte abordări noi şi trebuie să facem faţă. România a avut anul trecut cel mai mare buget de Apărare şi foarte probabil, în perioada următoare, Guvernul trebuie să ia o decizie cu privire la noul angajament pentru Apărare. Apoi, e vorba de colaborarea pe Apărare. Avem contracte importante pe domeniul Apărării cu Statele Unite. Avem pregătite programele cu NATO care vor continua fără probleme. Trebuie dezvoltat acest parteneriat strategic.’’

