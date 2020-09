Alex Mica, pe scena X Factor: ”Am urcat foarte rapid un munte înalt și m-am prăbușit pe partea cealaltă”

Surpriză pentru jurații X Factor, în această seară, de la 20.30, la Antena 1, când în fața lor pe scenă va urca Alex Mica, artistul cunoscut internațional cu piesa sa ”Dalinda”, care însă în ultimii ani a intrat într-un con de umbră.

Cea mai cunscută piesă a lui Alex Mica a strâns până acum peste 90 de milioane de vizualizări pe Youtube, însă artistul a rărit aparițiile publice în ultimii ani. ”Lumea s-ar putea să mă știe, cea mai importantă realizare a mea fiind hitul internațional . Toată lumea mi-a spus că piesa are potențial, nu știu dacă m-am gândit la succesul pe care l-am resimțit, dar am știut că piesa aceea o să îmi schimbe viața și chiar așa a fost! Și cu bune, și cu rele... Dalinda s-a auzit pe aproape tot mapamondul. Am urcat foarte rapid un munte înalt și m-am prăbușit pe partea cealaltă, iar acum urmează alt vârf, mai mare, pe care trebuie să îl urc ușor-ușor”, le-a mărturisit Alex Mica. Ce piesă va cânta acesta și cum vor reacționa cei patru jurați, telespectatorii pot afla în această seară, de la ora 20.30, la Antena 1, într-o nouă ediție X Factor.

O noutate a celui de-al nouălea sezon X Factor, difuzat în fiecare vineri, de la ora 20.30, la Antena 1, pe care atât concurenții, cât și jurații au aflat-o încă din primul episod a fost împărțirea grupelor! Astfel, dacă până acum jurații aflau abia la finalul audițiilor ce grupă le va fi repartizată, anul acesta, Loredana, Delia, Ștefan Bănică și Florin Ristei au fost anunțați încă de la început mentorul cărei grupe vor fi, ceea ce îi va face să ia decizii mult mai strategice. Așadar, în sezonul 9 X Factor, Loredana Groza va fi mentorul grupei de băieți sub 24 de ani, Florin Ristei a primit Grupurile, Ștefan Bănică va căuta factorul X în rândul fetelor de sub 24 de ani, în timp ce Delia crede că are categoria câștigătoare: Mixt este grupul pentru concurenți de peste 24 de ani, iar până acum jurata X Factor a câștigat în ambele cazuri când a mai fost mentorul lor – în 2013, alături de Florin Ristei, iar în 2018 împreună cu Bella Santiago.

Totodată, în timp ce jurații vor căuta factorul X în cel de-al nouălea sezon, cei de acasă vor intra în culisele emisiunii cu ajutorul actriței Ilona Brezoianu, în cadrul unei producții care va fi difuzată exclusiv pe canalul oficial de Youtube al emisiunii.