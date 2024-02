Alexia și Dima, moment amuzant la Te cunosc de undeva! Dima: „Nu puteam să cred că mi se întâmplă şi mie!”

Alexia Țalavutis și Dima Trofim vor face, din nou, echipă pe scena show-ului Te cunosc de undeva!, un sezon cu energie la puterea #20, despre care Alexia a dezvăluit că sper să fie unul cu șanse la finală, pentru echipa lor: „Într-unul dintre momentele de pe scenă, am purtat pantofii de dans pe care i-am purtat și în finala sezonului 17 și sper să-mi poarte noroc și în acest sezon!”. Despre momentele amuzante care i-au dat bătăi de cap, actrița a povestit: ,,A trebuit să port o perucă imensă, peste părul meu deja cu mult volum și el și am o dilemă: cum reușeau nobilii să poarte peruci, de dimineață și până seara, fără să aibă probleme în sensul ăsta?! Nu înțeleg, efectiv ”a declarat, amuzată, Alexia, continuând: „Și Dima mi-a creat probleme, pentru că mi-a fost tare dificil să-l privesc atât de feminin, atât de intrat în personaj”, a glumit ea.

La rândul lui, Dima a declarat: „Avem foarte multe momente funny din timpul filmărilor, dar prima la care mă gândesc este aceea în care m-am epilat pe picioare, purtam tocuri foarte înalte și, în momentul când am coborât de pe scenă, am alunecat în cel mai amuzant mod. Nu puteam să cred că mi se întâmplă şi mie! De altfel, momentele mișto sunt cele cu toată gașca, când ne distrăm cântând, în pauză. Toată echipa, dar absolut toată, de la concurenți, la producție, e atât de faină, încât ne simțim ca acasă; oamenii sunt foarte profi, fiecare știe ce are de făcut și vreau să le mulțumesc tuturor pentru aceste momente frumoase!”.

Transforming show-ul le pregăteşte telespectatorilor un sezon cu energie la puterea #20, cu provocări și cu multe surprize, alături de cele 8 echipe de artişti care au spus < Da > spectaculosului show al transformărilor, care va putea fi urmărit în fiecare sâmbătă, încep de la ora 20.00, pe Antena 1 şi AntenaPLAY.

