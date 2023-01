Probleme mari la America Express. Una dintre echipe, la un pas de a ceda! „Am clacat. A apărut ceva în viața mea care m-a defocusat”

Cele trei echipe care s-au calificat pentru acest joc, Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru, Cătălin Bordea și Nelu Cortea, respectiv frații Gavril au dat lupta pentru mult râvnitele premii pe calea apei. A fost o cursă în care Andreea Bălan a fost la un pas de-a intra, situându-se pe locul trei – asta deși Andreea Antonescu nu i-a fost alături, lipsind motivat. Dar participarea Andreei Bălan nu a fost posibilă în absența colegei sale de echipă, în locul ei obținând dreptul de a intra în jocul de amuletă echipa de pe următorul loc, cea formată din Jean și Dinu Gavril.

„Când te cheamă Irina în față, simți că în ziua aceea ai realizat ceva”, a declarat Cătălin Bordea, după ce a câștigat jocul, alături de Nelu Cortea. ”Pentru noi, ca oameni căsătoriți, a fost prima oară când am fost la cârmă”, a adăugat el cu umor, referindu-se la faptul că în această întrecere, echipele au fost nevoite să se deplaseze cu bărcile tradiționale trajineras pe canalele din Xochimilco. Pe lângă amuleta de 1.000 de euro, Jokerul pe care l-au tras la sorți Cătălin Bordea și Nelu Cortea le oferă un avantaj esențial: pot sări peste o misiune în continuarea cursei, ceea ce îi poate propulsa în clasament. La polul opus, edița de aseară a fost una foarte solicitantă și fără sorți de izbândă în jocul de amuletă pentru Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru, cei doi confrutându-se cu câteva momente de tensiune, dar și cu probleme de sănătate: Chef Scărlătescu a avut nevoie de ajutor medical, starea de suprasolicitare fizică spunându-și cuvântul.

Ediția America Express difuzată de Antena 1 ieri seară, în intervalul 20:00 – 23:21, a condus topul audiențelor pe toate segmentele de public. Astfel, pe tronsonul publicului comercial cu vârste între 21 și 54 de ani, emisiunea a înregistrat 9.5 puncte de rating și 26.4% cota de piață, în vreme ce Pro Tv se clasa pe locul al doilea cu o medie de 7.1 puncte de rating și 19.8% cota de piață. La orașe, Antena 1 a fost lider de piață cu o medie de 8.5 puncte de rating și 20% cota de piață, urmată de Pro Tv cu 6.6 puncte de rating și 15.4% cota de piață. La nivelul întregii țări, America Express a fost, de asemenea prima opțiune a publicului, cu 7.7 puncte de rating și 17.9% cota de piață, Pro TV situându-se pe locul al doilea, cu 7.4 puncte de rating și 17.1% cota de piață. În minutul de aur de la 21:43, peste 1,6 milioane de telespectatori au urmărit în fața micilor ecrane cursa de pe Drumul Aurului. Totodată, Antena 1 a fost lider de audiență pe tot intervalul din prime time 19:00 – 23:00, conducând topul audiențelor pe segmentul de public comercial cu 8.4 puncte de rating și 23% cota de piață, în vreme ce Pro Tv a înregistrat 7.5 puncte de rating și 20.5% cota de piață. Și pe tronsonul de public urban, Antena 1 s-a situat pe primul loc cu 7.9 puncte de rating și 18.1% cota de piață, Pro Tv clasându-se pe locul secund, cu 7.1 puncte de rating și 16.1% cota de piață.

America Express continuă! În această seară, de la ora 20:30, la Antena 1, urmează o ediție în care se vor vedea primele semne clare ale presiunii psihice din cea mai periculoasă aventură desfășurată la capătul lumii. Una dintre echipe va resimți mai mult decât oricând tensiunea acumulată pe fondul unor vești neplăcute primite de acasă. ”A apărut ceva în viața mea care m-a defocusat foarte tare. Eu nu am mai făcut lucrurile astea până acum. Este mult stres aici și acum, adăugându-se această problemă de acasă, am clacat. Nu mă simt bine din punct de vedere psihic și fizic”, a mărturisit unul dintre membrii echipei, care va isca o întreagă discuție la careu. ”S-au întâmplat niște lucruri în familia mea. Am crezut că ați înțeles din prima asta!”, a fost replica de apărare în fața celorlalte echipe. Depre ce echipă este vorba, cum va continua cursa, dar și care sunt reacțiile Irinei Fodor și ale celorlalte echipe telespectatorii vor descoperi în ediția America Express – Drumul aurului difuzată în această seară, de la ora 20:30. Este, în același timp, o ediție revoluționară, în care se va acorda prima imunitate a etapei și se va da lupta pentru amuletă cu misiuni inventive, ce îi vor purta pe concurenți într-o fascinantă călătorie prin istoria mexicană - de la tradiția dansatorilor chinelos, apăruți ca o satiră la adresa claselor sociale, la cea mai importantă figură revoluționară a Mexicului, Emiliano Zapata. Echipele vor explora totodată un decor cu totul aparte: ruinele unei foste hacienda din secolul al XVI-lea, amintirea erei coloniale și totodată una dintre imaginile simbolice rămase în urmă după revoluția condusă de Emiliano Zapata. Întregul spectacol al culturii mexicane, împletit cu tensiunea și adrenalina competiției aprige, urmează la Antena 1 în această seară, de la ora 20:30.

