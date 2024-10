Asia Express, lider de audiență. Adi Nartea și Cosmin Vîjeu și-au încheiat aventura pe Drumul Zeilor

Difuzată de Antena 1 în intervalul 20:29 – 24:06, ediția de aseară a reality show-ului s-a impus ca lider de audiență la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani, obținând o audiență medie de 6.3 puncte de rating și 23.2% cotă de piață, în vreme ce postul de pe locul al doilea, Pro TV, a înregistrat 5.1 puncte de rating și 18.9% cotă de piață. Ediția a ocupat locul întât în topul audiențelor și pe tronsonul publicului urban, obținând, o audiență medie de 5.9 puncte de rating și o cotă de piață de 17.3%, în timp ce următorul clasat, Pro TV, înregistra 5.6 puncte de rating și o cotă de piață de 16.5%. În minutul de aur 22:05, peste 1,1 milioane de telespectatori au urmărit cursa pentru ultima șansă.

Ediția de aseară Asia Express a debutat cu votul de la careu extrem de tensionat. Cu Mihai Găinușă și Oana Paraschiv, dar și Carmen Negoiță și Andreea Perețeanu deținători ai celor două imunități ale etapei, restul de patru echipe s-au aflat sub amenințarea ultimei șanse, trei dintre acestea fiind condamnate la mult temuta cursă. Astfel, Adi Nartea și Cosmin Vîjeu, dar și Nicolai Tand și Sorin Brotnei s-au situat pe ultimele două locuri la întrecerea din ediția de luni seară, intrând automat la cursa pentru ultima șansă. Cea de-a treia echipă a fost aleasă în urma unui vot din care nu au lipsit replicire dure: perechea care a întrunit cele mai multe nominalizări, Ioana State și Mane Voicu, s-a aliniat la start, luptând din răsputeri pentru a rămâne în competiție. A urmat o întrecere în care adrenalina s-a împletit cu stresul mizei uriașe, dar și cu emoțiile cauzei nobile a misiunilor – sărbătorirea zilelor de naștere a unor copii din comunitățile defavorizate. În ciuda eforturilor, pe ultimul loc s-au clasat Adi Nartea și Cosmin Vîjeu, pentru care aseară Zeul a fost roșu, culoarea eliminării. ”Eu plec cu fruntea sus, pentru că știu că am dat tot ce-am putut. Știu și că nu l-am dezamăgit pe Adi”, a declarat Cosmin. ”M-a bucurat spiritul lui curat și frumos. Și m-a motivat de multe ori, fără să-și dea seama. Dacă v-ați dat vreodată într-un roller coaster, asta se întâmplă acum cu sufletele noastre. Dezamăgirea și înfrângerea sunt greu de dus – e o luptă cu tine. Dar suntem foarte recunoscători pentru ce am trăit aici. Și sper să nu se supere fiica mea, Mara, pe mine”, a declarat Adi Nartea, cu lacrimi în ochi.

Cu cele cinci echipe rămase pe Drumul Zeilor, Asia Express continuă duminica aceasta, de la ora 20:00, cu cea de-a opta etapă – prima din Indonezia, destinația unde se va juca și marea finală a reality show-ului.

