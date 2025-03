Au renunțat la joburile în corporație pentru propria afacere în domeniul culinar, iar acum, Letiția și Alexandra vor să ducă visul mai departe în noul sezon Chefi la cuțite

Dacă mulți dintre concurenți aduc în arena culinară experiența acumulată în bucătărie de-a lungul mai multor ani, alți competitori au ca atuuri inițiativa și curajul de a-și urma visul în domeniul culinar. Astfel, printre participanții la audițiile noului sezon se numără Letiția și Alexandra. Cele două prietene au devenit partenere de afaceri atunci când au decis să riște totul pentru visul lor, renunțând la joburile pe care le aveau într-o corporație și deschizând un bakery shop.

„Am pus bazele acestui business fără a avea deloc experiență în domeniul HoReCa vreuna dintre noi. În luna ianuarie am început să testăm foarte multe rețete, iar în aprilie am inaugurat bakery shop-ul. Nu avem angajați – ne ocupăm doar noi două de tot: de la partea administrativă la gătitul în sine”, a povestit Alexandra. ”Să ne deschidem propriul business era ceva ce ne-am dorit întotdeauna. Eu am simțit mereu această chemare spre bucătărie. Mereu le spuneam tuturor că visul meu e să fac școala de bucătari, iar când ne-a venit ideea acestei afaceri, am hotărât că e ceva ce merită să încercăm.”, a spus Letiția. Cu ce deserturi s-au prezentat cele două prietene la audiții, ce verdict au primit din partea juraților și întreaga lor poveste vor fi descoperite de telespectatori în noul sezon Chefi la cuțite, care va avea premiera pe 10 martie, la 20:30 și va fi difuzat în fiecare luni, marți și miercuri.

