Babasha a gătit alături de sora lui pentru jurații Chefi la cuțite. Artistul le-a făcut o surpriză Chefilor la filmările sezonului 14

„Audițiile pe nevăzute ne aduc și sezonul acesta multe momente surprinzătoare. Nu știam multe lucruri despre Babasha, dar m-am bucurat să descopăr povestea frumoasă a doi frați, Bianca și Vlad, care știu să se susțină reciproc în cele mai vulnerabile momente”, a spus Chef Richard. ”Aceasta a fost una dintre vizitele surpriză pe care le-am primit la filmările sezonului 14. La doar 22 de ani, tânărul acesta are o traiectorie muzicală în care curajul a contat enorm, iar în platoul Chefi la cuțite noi am aflat povestea lui, povestea artistului din spatele hiturilor”, a declarat Chef Sautner. ”Nu vă spunem încă ce ne-au gătit Babasha și sora lui, veți descoperi momentul în toamnă, când vom vedea și dacă preparatul va intra în trending la fel ca piesele lui”, a comentat cu umor Chef Orlando. ”A fost un moment neașteptat – una dintre numeroasele surprize ale sezonului 14. Preselecțiile ne dezvăluie multe povești aparte în spatele farfuriilor pe care noi le degustăm – așa s-a întâmplat și acum. Și cu toate că, dintre cei doi, cel faimos este Vlad, am apreciat conexiunea specială dintre el și sora lui, care are, de asemenea, o poveste cu un mesaj foarte puternic în mijlocul controversei care a înconjurat numele Babasha”, a spus Chef Ștefan. Filmările sezonului 14 Chefi la cuțite sunt în plină desfășurare – cei patru jurați urmând să revină cu noua rundă de confruntări din ringul culinar în toamna aceasta, la

Antena 1.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹